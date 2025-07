Notte brava in discoteca, rientra in campo ubriaco | Imbarazzo tra i compagni: atmosfera tesa in spogliatoio

La carriera da calciatore non è facile da gestire, soprattutto quando i soldi ti danno alla testa e si sbanda.

Nel mondo del calcio professionistico, la gestione del tempo libero rappresenta una sfida spesso sottovalutata. Le serate in discoteca, la vita notturna e l’uso di alcol possono sembrare semplici momenti di svago, ma rischiano di diventare abitudini dannose, soprattutto per atleti che dovrebbero basare la propria carriera su disciplina, recupero e cura del corpo. Il confine tra divertimento e eccesso, per molti calciatori, è sottile e pericoloso.

La popolarità, i soldi facili e le pressioni dell’ambiente possono spingere alcuni giocatori verso uno stile di vita disordinato. L’alcol, in particolare, viene spesso sottovalutato. Non solo incide negativamente sulla prestazione fisica, ma può anche alterare l’equilibrio emotivo, minare i rapporti interni allo spogliatoio e danneggiare l’immagine pubblica dell’atleta. Alcuni casi hanno avuto ricadute pesanti sulla carriera, costringendo club e staff tecnici a prendere provvedimenti drastici.

Essere un calciatore oggi significa essere costantemente esposti: ogni passo fuori dal campo viene osservato, ripreso, commentato. Per questo, diventa essenziale mantenere lucidità e coerenza anche nella vita privata. Non si tratta di rinunciare completamente al divertimento, ma di saperlo gestire con maturità, soprattutto quando si è modelli per migliaia di giovani.

Le società, da parte loro, hanno iniziato a investire sempre di più su supporto psicologico, programmi educativi e figure di riferimento che aiutino i giocatori a mantenere equilibrio tra carriera e vita personale. Perché il talento, da solo, non basta. Serve anche consapevolezza.

Re Mido e le notti brave in Premier League

L’aneddoto risale al 2010, in piena era Premier League, quando Valon Behrami militava nel West Ham. Accanto a lui, tra i compagni di squadra, c’era una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mido, per tutti “Re Mido”. L’egiziano, passato fugacemente dalla Roma, non lasciò tracce memorabili in Serie A, ma nel campionato inglese si fece notare per ben altri motivi. Proprio Behrami, oggi opinionista di Dazn Italia, ha raccontato ai microfoni di RSI Sport un episodio emblematico legato alla vita sregolata dell’ex centravanti.

Durante una puntata dedicata ai retroscena del calcio internazionale, Behrami ha rivelato che Mido si era presentato completamente ubriaco al centro sportivo, dopo una lunga notte trascorsa in discoteca. «Era a fine carriera», ha spiegato, «e aveva ormai preso un certo ritmo. L’allenatore Avraham Grant era piuttosto permissivo, se arrivavi in ritardo chiudeva un occhio». Mido, però, aveva un metodo tutto suo per evitare richiami: arrivava in anticipo… già dal post-serata.

Dormire in Rolls-Royce per non arrivare tardi

Behrami racconta con ironia di aver notato, ogni mattina, la Rolls-Royce di Mido già parcheggiata al campo: «Era sempre la prima. Un giorno mi avvicino e lo vedo che dormiva sdraiato sui sedili posteriori». Interdetto, lo affronta negli spogliatoi: «Ma cosa fai qui a quest’ora?».

La risposta di Mido è diventata ormai leggendaria: «Dopo la discoteca dico sempre all’autista di portarmi direttamente al campo, così almeno non arrivo in ritardo». After party fino all’alba, un’ora di tragitto, e il “Re” dormiva nel parcheggio, con motore acceso e autista al volante. Una storia di eccessi e paradossi da calcio d’altri tempi.