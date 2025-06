Notizia bomba da Zurigo: la FIFA annulla il Mondiale per Club | Si scopre tutto a pochi giorni dal via

Una competizione che ha fatto molto discutere, sin dalla sua nascita.

La Coppa del Mondo per club FIFA 2025 segnerà una svolta storica: sarà la 21ª edizione del torneo, ma la prima con il nuovo formato a 32 squadre. Si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025 e vedrà la partecipazione dei club campioni delle principali competizioni continentali degli ultimi quattro anni. L’obiettivo della FIFA è quello di trasformare il torneo in un vero e proprio mondiale dei club, con maggiore competitività e visibilità globale.

L’ampliamento del formato era stato inizialmente previsto per il 2021, con una versione a 24 squadre da disputare in Cina, ma il progetto fu annullato a causa della pandemia di COVID-19. Successivamente, nel 2023, la FIFA ha definito i criteri di accesso per ogni confederazione e, nel giugno dello stesso anno, ha ufficializzato l’assegnazione dell’organizzazione del torneo agli Stati Uniti. In parallelo, è stata istituita anche la nuova Coppa Intercontinentale FIFA, che si disputerà ogni anno con i campioni continentali in carica.

Tuttavia, il nuovo formato a 32 squadre ha sollevato forti critiche. Organizzazioni come la FIFPro e il World Leagues Forum hanno espresso preoccupazione per il possibile sovraccarico fisico dei calciatori, già messi a dura prova da un calendario internazionale sempre più fitto e congestionato.

La FIFA, nonostante le obiezioni, vorrebbe proseguire con il progetto, sostenendo che la nuova formula porterà più competitività e interesse per il calcio mondiale a livello di club.

Panchine instabili, preparazione a rischio

L’avvicinarsi della Coppa del Mondo per club FIFA 2025, già segnata da un calendario fitto e da un formato inedito, è ulteriormente complicato dal caos legato al mercato e alla gestione tecnica di molte squadre. Allenatori in bilico, cambi in corsa e strategie ancora indefinite minano la preparazione di club chiamati ad affrontare una competizione di altissimo livello. Il rischio è che le squadre arrivino agli Stati Uniti in condizioni disomogenee, senza una guida stabile o un’identità tattica definita.

Questo scenario danneggia non solo le singole formazioni ma lo spettacolo nel suo insieme. La Coppa del Mondo per club dovrebbe rappresentare l’eccellenza calcistica, ma senza una pianificazione coerente da parte dei club, molte partite rischiano di essere sbilanciate o poco intense. L’assenza di stabilità in panchina compromette la qualità del gioco e frustra le attese di tifosi e sponsor.

Il mercato crea squilibri

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’incertezza legata al calciomercato, che in alcune aree si sovrappone direttamente al torneo. Acquisti last-minute, cessioni strategiche e contratti in scadenza potrebbero alterare profondamente le rose delle squadre partecipanti, falsando la competitività del torneo. Alcuni club rischiano di affrontare sfide decisive con organici incompleti o appena modificati.

Se la FIFA ambisce a rendere questa competizione un punto di riferimento globale, sarà fondamentale garantire un contesto regolamentato e coordinato, capace di tutelare la qualità tecnica e l’equilibrio sportivo dell’evento. In caso contrario, l’allargamento del format rischia di trasformarsi in un’occasione sprecata.