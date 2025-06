Nostalgia canaglia: Bernardeschi firma in Italia | Comprato il biglietto aereo dal Canada

Bernardeschi, colpito dalla nostalgia, è pronto a tornare in Italia. Il calciatore ha già comprato il biglietto aereo.

Federico Bernardeschi si potrebbe nuovamente vedere in Italia. L’ultima apparizione in massima serie risale oramai al 2021/2022 con la maglia della Juventus. Ma adesso il suo ritorno è molto più di una semplice possibilità. Avrebbe già in tasca un biglietto che dal Canada lo porterebbe in Italia.

Dal 2022 infatti, dopo l’esperienza Juve, Bernardeschi è approdato in una squadra oltreoceano. Per la precisione ha iniziato ai indossare la casacca del Toronto FC. Ha dunque calpestato i terreni di gioco canadesi e degli Stati Uniti ma adesso sembra essere pronto a un rientro clamoroso in Italia.

Cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, si è messo in mostra proprio in Toscana. Sin dalle giovanili della Viola aveva dato i segnali di poter diventare un ottimo giocatore e così è stato. Non a caso, nel 2017 ha ricevuto la chiamata della Vecchia Signora. E si è tolto più di qualche soddisfazione con al compagine piemontese.

Bernardeschi ha infatti vinto tre campionati italiani di fila dal 2017/2018 al 2019/2020 e non solo. Sono inoltre arrivate due Coppe Italia sempre con la Juve e due Supercoppe italiane. Insomma un bottino niente male impreziosito anche e soprattutto dal trofeo che ha ottenuto con la Nazionale azzurra.

Nostalgia canaglia

Nel corso dell’estate del 2021 infatti, si è reso protagonista insieme all’Italia guidata dall’allora ct Roberto Mancini della conquista dell’Europeo. Indimenticabile resta la finale a Wembley. Dunque un giocatore che di strada ne ha fatta e anche tanta. E dopo aver ricaricato le batterie in Canada, sembra pronto a ritornare.

Un club di A sarebbe sulle sue tracce e lui sarebbe a un passo dal vestirne la maglia. Il classe 1994 andrebbe dunque ad arricchire una rosa che proprio nelle ultime due stagioni, con uno dei migliori direttori sportivi d’Italia, si sta contraddistinguendo. Sia in termini di obiettivi raggiunti, che di trofei.

A un passo dal ritorno

Bernardeschi che ha aperto a un possibile ritorno in Italia e nello specifico in Serie A, potrebbe sbarcare già questa estate nella Penisola. E si tratterebbe di un ritorno da giocatore esperto, con un curriculum ricco di presenze nel corso della propria carriera ma anche di trofei. Ha calcato anche e soprattutto palcoscenici nazionali e internazionali.

Con il suo spessore calcistico e umano, Bernardeschi, potrebbe andare ad arricchire la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. L’ala destra duttile nata a Carrara piacerebbe al Bologna. Già in passato il club aveva provato ad arrivare al calciatore senza successo. Questa, però, potrebbe essere l’estate della svolta.