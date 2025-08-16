Non sono rispettate le condizioni di sicurezza: scandalo in F1 | MONDIALE SOSPESO
Il Mondiale è di Formula 1 è pronto a essere sospeso: è scoppiato un vero e proprio scandalo. A generare il caos le condizioni di sicurezza.
La stagione 2025/2026 di Formula 1 potrebbe essere bruscamente interrotta. Questo porterebbe a delle gravi ripercussioni per scuderie che sin qui hanno presto parte al Mondiale attuale. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di questa annata di F1. Il tutto per motivi di sicurezza. Ma nel frattempo risulta fondamentale fare un recap di quanto visto sin qui.
La stagione della Ferrari ad esempio sta prendendo una piega ben diversa da quella immaginata a inizio anno. La SF-25, presentata come la macchina della svolta, si è rivelata fragile e complessa da gestire. Problemi di affidabilità e una messa a punto sempre in bilico hanno impedito alla Rossa di esprimere il proprio potenziale. I sogni di lottare per il titolo si stanno trasformando in una dura lotta a centro gruppo.
Lewis Hamilton, arrivato a Maranello tra l’entusiasmo generale, sta vivendo un debutto tutt’altro che semplice. Il sette volte campione del mondo non ha ancora centrato un podio e spesso si è trovato lontano dal passo gara di Charles Leclerc. Pur mantenendo un atteggiamento professionale, ha ammesso di non aver trovato il giusto feeling con la vettura, troppo instabile per permettergli di sfruttare la sua esperienza.
Il Gran Premio di Budapest è stato l’ennesima delusione: dodicesimo in qualifica e stesso piazzamento in gara. Hamilton non ha nascosto la frustrazione, sottolineando i limiti tecnici e alcune scelte strategiche discutibili del team. Nonostante ciò, ha ribadito di non voler mollare, mantenendo viva la motivazione e la voglia di portare la Ferrari più in alto possibile.
Non convince nemmeno Leclerc
Anche Charles Leclerc non vive un anno sereno. Sebbene i suoi risultati siano stati mediamente migliori rispetto al compagno, il monegasco appare spesso teso e disilluso. Attualmente quinto in classifica, davanti a Hamilton sesto, Leclerc è consapevole che la Rossa non sta mantenendo le promesse fatte ai tifosi e agli stessi piloti.
Gli aggiornamenti portati in pista dopo le gare di Australia e Barcellona non hanno sortito l’effetto sperato. La gestione delle gomme rimane un punto debole cronico, e i dati raccolti finora non hanno aiutato a correggere la rotta. Il divario da Red Bull e McLaren continua a essere evidente, rendendo complicato anche il piazzamento a podio. Ma ora tutto potrebbe essere vanificato.
La sicurezza
Le regole e gli standard di sicurezza devono essere rispettati nel mondo della Formula 1. Anche il più banale degli incidenti infatti, se non si seguono le regole, può diventare letale. E la pagina Instagram effettogp ha voluto sottolineare come sia di fondamentale importanza l’allenamento di un pilota di F1.
Questo perché, ad esempio, in frenata o in curva il corpo umano, subisce fino a 6 volte la forza di gravità. Dunque la testa, con il casco incluso, può arrivare a pesare sino a 30 kg e un collo non allenato non reggerebbe nemmeno un secondo. Questo porterebbe a dolori, crampi o addirittura lesioni. Insomma risulta fondamentale essere allenati per correre in una monoposto.