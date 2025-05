Non solo Zambo Anguissa: altra grave perdita per il Napoli | Ha già chiesto la cessione

Ha già chiesto la cessione: a fine stagione potrebbe lasciare anche un altro protagonista azzurro.

Il Napoli si prepara a dire addio a un pezzo importante del suo centrocampo: Zambo Anguissa vicino alla cessione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro è pronto a incassare circa 22 milioni di euro dalla cessione di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2021, avrebbe già accettato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita: il fondo PIF, proprietario dell’Al-Hilal, è disposto a garantirgli un ingaggio ben superiore rispetto a quello attuale. Un’offerta irrinunciabile per il giocatore, che dopo tre stagioni intense sembra pronto a chiudere il suo ciclo napoletano.

Anguissa ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi partenopei. Oltre 100 presenze, prestazioni solide e una costante affidabilità che hanno contribuito in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto nella stagione 2022-2023. La sua partenza rappresenta una perdita non solo tecnica, ma anche di personalità nello spogliatoio. Il Napoli, tuttavia, non si è fatto trovare impreparato.

La dirigenza azzurra ha già avviato i contatti per individuare il profilo giusto in grado di colmare il vuoto. Il nome più caldo è quello di Florentino Luis del Benfica: classe 1999, abile in fase di interdizione e dotato di una visione di gioco pulita e moderna. Il portoghese viene considerato un profilo in linea con il nuovo corso tecnico che il Napoli vorrebbe impostare per la prossima stagione.

C’è un altro addio all’orizzonte?

Ma la cessione di Anguissa potrebbe non essere l’unica novità di mercato in uscita. Tra i nomi che potrebbero salutare Napoli a fine stagione c’è anche quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo, pur avendo collezionato diverse presenze, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare fisso e, secondo indiscrezioni raccolte nell’ambiente azzurro, sarebbe pronto a chiedere chiarezza sul proprio futuro.

Raspadori ha mostrato spiragli di grande qualità, ma la discontinuità e il frequente adattamento in ruoli non sempre a lui congeniali ne hanno limitato l’esplosione definitiva. Il classe 2000 vuole sentirsi centrale in un progetto tecnico, e qualora le risposte non dovessero arrivare, potrebbe seriamente valutare una nuova esperienza lontano da Napoli.

Napoli, prove di rivoluzione: via due protagonisti?

Con la probabile partenza di Anguissa e la possibile richiesta di cessione da parte di Raspadori, il Napoli si trova davanti a un bivio importante. L’addio di due pedine così diverse ma comunque significative rischia di aprire una nuova fase, una sorta di mini-rivoluzione tecnica che richiederà strategie chiare e colpi di mercato mirati.

In attesa delle decisioni ufficiali, l’impressione è che il Napoli del futuro sarà molto diverso da quello che ha incantato in Italia e in Europa negli ultimi due anni. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi resterà e chi saluterà definitivamente il Maradona.