Non solo Morata: il Como riporta un’altra stella in Serie A | Decisiva la volontà del giocatore

Il Como ha intenzione di costruire una squadra stellare per la Serie A. Pronto un altro colpo dopo Morata.

Dopo un’annata strepitosa specialmente nell’ultima parte di campionato, il Como non ha intenzione di fermarsi. La formazione lombarda vuole gradualmente crescere ed arrivare a calpestare palcoscenici importanti. A testimoniarlo ci sono le ambizioni della società, ricca, e di un allenatore giovane ma grintoso.

Cesc Fabregas ha infatti dimostrato nel corso del 2024/2025 di cosa è capace. Ha allestito e messo in campo una squadra che, una volta assorbiti tutti gli automatismi, è stata in grado di schiacciare o mettere in difficoltà anche le big. Un ritorno in A, quello dello scorso anno, che rimarrà nella memoria dei tifosi del Como.

Da neopromossa la compagine lombarda è riuscita a ottenere un ottimo decimo posto in classifica. Nico Paz (uno dei tanti protagonisti) e compagni, hanno racimolato ben 49 punti. Figli, questi ultimi, di tredici vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte. Quarantanove i gol messi a segno, cinquantadue quelli subiti.

Insomma un’ottima base da cui ripartire il prossimo anno vista la riconferma del tecnico e la volontà di investire in strutture e soprattutto nel calciomercato. Il probabile prossimo obiettivo dei comaschi, potrebbe essere uno storico accesso a una competizione europea. E le mosse di mercato viste sin qui stanno dando dimostrazione di ciò.

Non solo Morata

Il primo calciatore puntato dalla dirigenza del Como è infatti Morata. Lo spagnolo ex Juventus e Milan potrebbe ritornare in Italia proprio sponda Como. Non dovrebbe mancare molto alla fumata bianca e dunque dopo la parentesi sfortunata in rossonero Morata potrebbe rifarsi in massima serie.

Ci dovrebbe essere un accordo verbale tra il calciatore e il Como per il trasferimento. A mancare è solamente l’accordo tra il Milan, proprietario del cartellino e il Galatasaray, squadra in cui è stato mandato in prestito. I turchi vorrebbero un indennizzo economico per compensare i mesi rimanenti del prestito secondo quanto riportato da Fabrizio Romano.

Obiettivi di spessore

Oltre che su Morata, giocatore di un certo spessore nazionale e internazionale, il Como potrebbe puntare su un altro calciatore che in carriera ha raggiunto obiettivi importanti. Questo calciatore, specialmente con il Chelsea e la Nazionale di calcio italiana si è tolto delle importanti soddisfazioni.

Stiamo parlando di Emerson Palmieri. In Italia, l’italo-brasiliano, ha già indossato le casacche di Palermo e Roma ma con i Blues è riuscito a ottenere una Coppa d’Inghilterra, una Champions League e ancora un’Europa League e una Supercoppa Europea. Non va dimenticata la medaglia d’oro agli Europei del 2021 con l’Italia e, in ultimo, la Conference League con il West Ham nel 2022/23. Insomma al Como arriverebbe un calciatore estremamente esperto.