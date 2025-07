Non solo Callejon e Mertens, si è ritirato anche lui | Con il calcio ha chiuso per sempre: l’ex Napoli appende le scarpette al chiodo

Anche se è difficile, a un certo punto della carriera arriva per tutti i calciatori il momento di appendere le scarpe al chiodo.

Nel mondo del calcio, la parola “fine” è tra le più difficili da pronunciare. Eppure, arriva per tutti. Anche i campioni più longevi, quelli che sembrano eterni, devono prima o poi appendere le scarpe al chiodo. È un momento delicato, spesso vissuto con emozioni contrastanti: da una parte l’orgoglio per quanto costruito, dall’altra il vuoto lasciato da una routine fatta di allenamenti, partite, spogliatoio e adrenalina.

Molti calciatori, pur consapevoli dell’inevitabilità del tempo, faticano ad accettarlo. Per alcuni l’addio coincide con un infortunio, per altri con la perdita di motivazione o con il calo delle prestazioni. Alcuni scelgono di lasciare da vincenti, altri preferiscono continuare finché il corpo lo consente. In ogni caso, la decisione non è mai semplice: il calcio non è solo un mestiere, ma un’identità.

È in questo passaggio che emergono il carattere e la visione del singolo. Alcuni ex calciatori trovano nuova linfa diventando allenatori, dirigenti, opinionisti o ambasciatori del calcio. Altri si dedicano a progetti personali, sociali o imprenditoriali. Il dopo-carriera può essere fertile e stimolante, ma richiede preparazione e un lavoro su sé stessi che in pochi anticipano davvero.

Se è vero che i riflettori si spengono, resta però l’eredità lasciata sul campo: gol, gesti tecnici, leadership, emozioni regalate ai tifosi. Ogni addio è un nuovo inizio, e per chi ha dato tutto, la gratitudine è ciò che resta. Perché il calcio finisce, ma le storie restano.

Il gol che riaccese un sogno

Francesco Palo, ex calciatore del Napoli, visse il suo momento di gloria nella stagione 1980-1981, esordendo in Serie A nella trasferta di Como. In quella gara, segnò nei minuti di recupero il gol che regalò agli azzurri una vittoria fondamentale, riaccendendo la corsa scudetto contro la Juventus. Era un sogno che si stava scrivendo, un ingresso nel grande calcio da protagonista, destinato però a spegnersi troppo presto.

Nella partita successiva, contro i bianconeri, tutto cambiò. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Palo ha ricordato le parole del compagno Castellini: «Adesso viene il difficile». E così fu. In quell’incontro, subì due duri interventi, uno da Prandelli e uno da Verza. Per anni ha creduto che fosse stato l’ex ct a causargli la rottura del crociato, ma rivedendo la partita quarant’anni dopo ha capito che la dinamica era più complessa.

Un sogno spezzato troppo presto

«Una carriera durata 55 minuti», ha ammesso amaramente. Eppure, Como resta per lui un ricordo indelebile, un mix di gioia e rimpianto. Ancora oggi, nelle notti insonni, rivede quel movimento perfetto sul primo palo, come gli aveva insegnato il maestro Apadula, e quel gol nato dall’errore del portiere sul tiro di Celestini.

Dopo quell’esperienza, Palo ha proseguito tra Serie C2, D e Promozione con Nola, Potenza, Pontecagnano e Faiano. Ma i problemi al ginocchio lo costrinsero al ritiro a soli 30 anni. Una storia breve, ma intensa, segnata da un destino crudele e da un gol che resterà nella memoria del Napoli.