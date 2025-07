Non solo Calhanoglu: la Turchia si prende pure Dimarco | Offerta troppo allettante per il giocatore

Il mercato dell’Inter in uscita si scalda e oltre Calhanoglu, potrebbe salutare anche una bandiera come Dimarco.

Aria di totale cambiamento in casa Inter e di certo le ultime ore non hanno placato gli animi. Dopo una stagione travagliata senza titoli infatti, si è creato un clima insostenibile con un’aria irrespirabile. La dirigenza sta ad osservare ma potrebbero arrivare le prime decisioni nei prossimi giorni.

Persa la Supercoppa italiana, la Serie A all’ultima giornata con il Napoli che si è cucito il quarto scudetto, persa anche e soprattutto la Champions League in finale contro il PSG (per 5-0), rimaneva un ultimo possibile trofeo. Il Mondiale per Club. Ma anche in questo caso e dagli Stati Uniti, l’Inter è uscita a mani vuote.

A seguito di un girone pressoché perfetto, la compagine nerazzurra capitanata da Cristian Chivu si è vista estromettere dalla tanto agognata competizione dal Fluminense di Portaluppi. Un severo 2-0 che spento tutte le speranze dei tifosi nerazzurri di vedere i propri idoli sollevare al cielo un trofeo.

E come se non bastasse, a fare esplodere una bomba mediatica e all’interno dello spogliatoio stesso, ci ha pensato Lautaro Martinez. Dopo la partita contro la compagine brasiliana, il capitano dell’Inter ha chiesto, senza giri di parole, di lasciare la formazione nerazzurra. Questa richiesta era rivolta a tutti quei giocatori che lui ritiene non più ambiziosi.

Il polverone mediatico

Ad essersi sentito colpito è stato tra gli altri Hakan Calhanoglu. Il turco è al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dall’Inter. Addirittura si è parlato di un ritorno in patria, al Galatasaray per la precisione. Tra l’altro ipotesi tutt’altro che improbabile. Il turco insomma, attraverso i social, ha mostrato tutto il proprio malcontento.

Con un messaggio diretto e chiaro, si è riferito a capitan Lautaro, e ha affermato che un condottiero sa far restare tutti uniti e sa essere grande anche senza alzare la voce. Una situazione tutt’altro che serena che ha avuto ripercussioni sullo spogliatoio e adesso un altro big potrebbe decidere di partire.

La possibile partenza

Il pezzo da novanta che potrebbe quest’estate lasciare l’Inter è Federico Dimarco. L’esterno sarebbe stato tentato. In particolare, anche nel suo caso, si tratterebbe di un possibile approdo in Turchia. Dunque dopo 190 presenze in nerazzurro, Dimarco, potrebbe salutare la propria squadra del cuore.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Pastorizia Football Club, Dimarco sarebbe tentato dalla Turchia…per un possibile trapianto di capelli. La nota pagina satirica presente su Facebook ha quindi voluto scherzare sulla stempiatura di Dimarco e ha parlato di una possibile partenza in Turchia, patria dei trapianti di capelli.