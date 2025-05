Non solo Baroni: la Fiorentina ha contattato un altro allenatore | Palladino trema sul serio

Il rinnovo annunciato prima della semifinale contro il Betis non basta: i viola guardano già altrove, e l’alternativa spiazza tutti.

La Fiorentina non si ferma. Nemmeno davanti a un rinnovo appena firmato. Nonostante Raffaele Palladino sia stato ufficializzato come guida tecnica anche per la prossima stagione — annuncio arrivato a ridosso della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis — dalle retrovie filtra un altro nome: quello di Marco Baroni.

Secondo Il Messaggero, la dirigenza viola avrebbe già preso contatti con l’attuale tecnico della Lazio per sondare il terreno.

Una mossa che ha il sapore della doppia strategia. Se da un lato il rinnovo con Palladino dovrebbe rappresentare un segnale di fiducia e continuità, dall’altro l’interesse per Baroni dimostra che qualcosa potrebbe cambiare in corsa. Molto dipenderà, infatti, dall’epilogo di questo finale di stagione, con la corsa all’Europa ancora apertissima e piena di incognite.

Il club toscano non vuole farsi trovare impreparato. La posizione di Palladino, pur formalmente solida, è più delicata di quanto appaia. L’idea che il futuro della panchina possa non essere scritto del tutto è alimentata anche da movimenti e contatti dietro le quinte. E tra questi, il nome di Baroni è il primo di una lista.

La pista Baroni, ma non solo

Baroni piace alla dirigenza viola per più di un motivo: esperienza, gestione dello spogliatoio e la capacità dimostrata alla Lazio di reggere la pressione. Tuttavia, la trattativa non è semplice. La Lazio potrebbe volerlo confermare, e molto dipenderà da come finirà la stagione. Anche la Fiorentina, d’altra parte, ha le sue carte da giocare, e non è detto che alla fine sia proprio lui il prescelto.

Ed è qui che entra in gioco una suggestione ancora più affascinante, ma anche più ambiziosa. Un nome che farebbe impazzire i tifosi e cambierebbe radicalmente la percezione della Fiorentina in chiave futura.

La suggestione che accende Firenze

Se Baroni dovesse sfumare e Palladino venisse davvero messo da parte, Thiago Motta potrebbe diventare il nome caldo per la panchina viola. Un allenatore in ascesa, capace di dare un’identità forte alle sue squadre, come dimostrato con il Bologna. I rapporti con la società emiliana sembrano complicati, e la Fiorentina osserva con attenzione.

Un profilo internazionale, ambizioso, in grado di attrarre anche giocatori di spessore. Motta rappresenterebbe una sterzata importante, soprattutto in vista della prossima stagione dove l’obiettivo sarà tornare stabilmente in Europa. Per ora è solo un’ipotesi, ma i contatti non sono esclusi. Firenze aspetta, e la panchina viola potrebbe presto cambiare volto.