Non so nemmeno chi sei, quella è la porta e vai via | Chivu lo ha silurato in un niente

Cristian Chivu da oramai diverse settimane è il nuovo allenatore dell’Inter e ha già le idee chiarissime sul futuro dei propri giocatori.

Dopo la deludente passata stagione, con zero titoli all’attivo, la nuova Inter targata Cristian Chivu sta pian piano prendendo forma e il tecnico ha già le idee chiare. Chivu sta lavorando con la dirigenza e con Marotta per operare al meglio sul mercato e per arrivare agli obiettivi prefissati.

Il Mondiale per Club è terminato per i nerazzurri prematuramente e adesso è tempo di pensare alla prossima stagione. Dopo la breve sessione di calciomercato durata dal 1° al 10 giugno, l’Inter si è attivata a partire dal 1° luglio e continuerà a farlo, sia in entrata che in uscita, per tutta l’estate.

E le voci che circolano in Viale della Liberazione sono tante. Specialmente in uscita. La sonora sconfitta nella finale di Champions League, lo scudetto perso all’ultima giornata, l’eliminazione dalla Coppa Italia e dal Mondiale per mano del Fluminense, hanno fatto esplodere di rabbia il capitano della squadra: Lautaro Martinez.

L’argentino qualche giorno fa ha sollevato un polverone con delle dichiarazioni decisamente pungenti nei contri dei compagni. Le sue parole hanno destabilizzato un ambiente già di per sé teso e non sono mancate le risposte. Ad esempio Calhanoglu si è scagliato contro il compagno di squadra.

I giocatori in uscita

E proprio il turco ad esempio, è in lizza tra i possibili partenti. Sulle sue tracce ci sarebbe un club turco, e per lui si tratterebbe quindi di un ritorno in patria. Stiamo parlando del Galatasaray. L’Inter vuole raccogliere da questo affare almeno 25 milioni di euro. Ma il centrocampista non è l’unico che potrebbe salutare.

Attenzione anche e soprattutto al futuro di Benjamin Pavard, ancora in bilico, o ancora quello di Dumfries. Il Manchester City ha messo nel mirino l’esterno olandese e potrebbe portarlo in Inghilterra. E tra i vari nomi ce n’è ancora un altro che potrebbe generare malcontento tra i tifosi dell’Inter.

Chivu non fa sconti

L’allenatore dell’Inter, d’accordo con la società e la dirigenza, potrebbe anche decidere di cedere Yann Bisseck. Il calciatore attualmente in forza ai nerazzurri sembra tutt’altro che incedibile e il suo futuro a Milano nelle ultime ore è stato messo fortemente in discussione. Il giocatore piace all’estero.

In particolare ci sarebbero voci provenienti dalla Premier League. A seguire Bisseck c’è l’Aston Villa che vuole rafforzarsi con un calciatore di qualità. Vedremo insomma se questo affare riuscirà a concretizzarsi o rimarrà soltanto una voce, ma di certo l’Inter non accetterà offerte al di sotto dei 30/35 miloni.