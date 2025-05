Non sarà Moya il nuovo coach: la scelta di Sinner è un’altra | Ha allenato uno dei migliori di sempre

Sinner ha ormai conquistato un posto d’élite nel tennis mondiale. Ma per restarci, serve una guida d’esperienza: il nome sul tavolo è di quelli pesanti.

Jannik Sinner non si accontenta. Dopo aver raggiunto risultati straordinari, il tennista altoatesino continua a spingersi oltre, con l’umiltà e la determinazione che lo hanno reso il volto nuovo del tennis mondiale.

Ma anche i campioni più completi, quelli che sembrano non avere punti deboli, sanno che per restare in vetta servono scelte coraggiose.

È in questa ottica che si inserisce la ricerca di una nuova figura tecnica. Nonostante il team attuale stia facendo un ottimo lavoro, nelle ultime settimane si parla con insistenza di un possibile innesto di peso, un nome in grado di dare una nuova prospettiva e – perché no – un pizzico di esperienza in più nei momenti che contano.

Si è fatto anche il nome di Carlos Moyá, già al fianco di Rafa Nadal. Ma da ambienti vicini al circuito trapela un’altra suggestione, forse ancora più intrigante. Una pista che conduce a uno dei coach più vincenti e discussi degli ultimi anni.

Un profilo leggendario

La figura in questione non è solo un grande allenatore. È stato prima di tutto un campione. Uno di quelli capaci di lasciare il segno in un’epoca dominata da giganti. In campo era noto per il suo servizio devastante, il carattere focoso e l’imprevedibilità assoluta. Da allenatore, ha invece mostrato disciplina, strategia e la capacità di guidare un fuoriclasse ai vertici per anni.

L’ipotesi di vederlo accanto a Sinner non è ancora confermata, ma nel mondo del tennis si sa: certi incontri si preparano in silenzio, lontano dai riflettori. E anche se per ora si tratta solo di un’idea, l’eventualità stuzzica tifosi e addetti ai lavori.

Il nome che fa discutere

L’uomo in questione è Goran Ivanišević, ex numero 2 del mondo e recente allenatore di Novak Djokovic. Dopo la fine della collaborazione con il fuoriclasse serbo, il tecnico croato è libero. E secondo voci provenienti dal circuito ATP, potrebbe essere il profilo ideale per affiancare Sinner nella prossima fase della sua carriera.

Ivanišević, ricordato per il suo trionfo epico a Wimbledon 2001 da wild card e per aver superato i 10.000 ace in carriera, è entrato nella Hall of Fame nel 2020. La sua esperienza sull’erba, unita alla conoscenza delle dinamiche dei grandi tornei, rappresenterebbe un valore aggiunto prezioso per Jannik, che ha già dimostrato di poter competere ovunque, ma che vuole diventare dominante. Nulla è ancora deciso, e non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Ma una cosa è certa: Sinner guarda avanti. E se davvero dovesse scegliere Ivanišević, significherebbe puntare in alto. Altissimo.