Non sarà mai come me: Cristiano Ronaldo stronca il figlio | Ora pensa ad andarsene di casa

Il rapporto tra padre e figlio non è mai semplice, soprattutto quando uno dei due è una superstar di livello mondiale.

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il suo primogenito, Cristiano Jr., è sempre stato al centro dell’attenzione mediatica. Nato nel 2010, il bambino è cresciuto sotto i riflettori, ma con una gestione molto attenta da parte del padre, che ha sempre cercato di proteggerne la privacy. Fin dai primi anni, Ronaldo ha mostrato un legame profondo e affettuoso con il figlio, portandolo spesso con sé in eventi pubblici e cerimonie ufficiali, segno di un rapporto basato sulla vicinanza e sulla condivisione.

Cristiano Jr. ha ereditato dal padre la passione per il calcio. Sin da piccolo è stato visto allenarsi nelle giovanili dei club in cui Ronaldo militava, seguendo i suoi spostamenti da Madrid a Torino, fino a Manchester e all’Arabia Saudita. Questo percorso ha rafforzato la loro connessione, con Ronaldo che, oltre al ruolo di genitore, assume spesso quello di guida sportiva e mentore, trasmettendogli disciplina e valori legati allo sport.

Il campione portoghese ha più volte dichiarato di desiderare per il figlio un futuro libero, lasciandogli scegliere se seguire o meno le sue orme, ma senza nascondere l’orgoglio per i suoi progressi calcistici. Allo stesso tempo, ha sottolineato l’importanza dell’educazione e del rispetto, mettendo questi principi davanti a ogni ambizione sportiva.

La loro relazione è anche segnata da momenti di vita familiare lontani dal calcio. Viaggi, vacanze e momenti di svago condivisi testimoniano un legame solido, in cui l’amore paterno e la complicità quotidiana hanno un ruolo centrale, consolidando un rapporto che va ben oltre lo sport.

L’amicizia tra Khabib e Cristiano Ronaldo

Khabib Nurmagomedov, campione russo di arti marziali miste imbattuto in quasi 30 incontri, ha un profondo legame d’amicizia con Cristiano Ronaldo. I due si sentono spesso e condividono riflessioni personali oltre che sportive. Proprio durante una conversazione, l’attaccante portoghese gli ha confidato le sue preoccupazioni per il futuro di Cristiano Ronaldo Jr., considerato un talento precoce.

Il giovane nel 2019 ha realizzato 58 gol in 28 partite. Nonostante i numeri impressionanti, Ronaldo teme che il figlio possa non sviluppare la stessa fame di successo che lo ha portato, partendo dal nulla, a diventare uno dei più grandi calciatori di sempre.

Il tema della motivazione

Khabib ha raccontato di aver discusso con Ronaldo dell’importanza delle fonti di motivazione. Cristiano Jr. vive in un contesto di lusso, e il padre teme che questo possa ridurre quella spinta interiore fondamentale per affrontare sacrifici e difficoltà.

Secondo il campione UFC, la preoccupazione è legittima: le persone sono spesso spinte dalla “fame” di ottenere di più. Ha lodato Ronaldo per il suo ragionamento e per la mentalità che lo ha portato a non accontentarsi mai, lavorando duramente per conquistare ogni traguardo raggiunto nella sua carriera.