Non posso dire di no alla Juve: firma ufficiale sul contratto | Comolli lo presenta subito alla stampa

Non ha potuto dire di no alla Juventus. Dunque è arrivata la firma ufficiale sul contratto con annessa presentazione.

La Juventus è pronta a ripartire in vista della stagione 2025/2026. Il club bianconero ha voglia di dimenticare le ultime annate tutt’altro che entusiasmanti. L’ultimo trofeo risale oramai alla Coppa Italia conquistata con in panchina Massimiliano Allegri che invece il prossimo anno sarà avversario.

La stagione 2024/2025 è stata un vero e proprio disastro per la Juventus che è riuscita a riprendersi solamente all’ultima giornata e durante la fase finale della competizione. Le premesse fatte durante la fase pre-campionato erano ben altre e ci si aspettava una squadra in grado di combattere per il tricolore.

Così non è stato praticamente sin da subito. Si era deciso di puntare su un profilo di spessore che l’anno precedente tanto bene aveva fatto a Bologna. Parliamo di Thiago Motta che prima di arrivare a dirigere il timone della Juventus era stato in grado di trascinare i Felsinei in Champions League.

Un obiettivo inimmaginabile per l’intera piazze a inizio dell’annata. Ma con il duro lavoro, una rosa ben costruita da Sartori e la mano di Thiago Motta, il Bologna, è riuscito a regalarsi un anno da sogno giocando nella massima competizione europea per club. Ci si aspettava tanto da Motta.

La ripartenza

Ma le aspettative sono tutte state velocemente deluse. Il gruppo guidato dal tecnico sin dalle prime battute è apparso disunito e disorganizzato. La Vecchia Signora non è riuscita a ingranare e molto spesso ha spezzato il ritmo e la continuità, mai realmente trovata. Non è finita qui.

L’entusiasmo lo avevano perso anche i tifosi che dunque, dopo forti contestazioni hanno visto arrivare un nuovo tecnico. Igor Tudor. L’ex calciatore proprio della Juve ha risollevato la squadra riuscendo a portarla in Champions League. Non a caso è stato riconfermato per il prossimo anno. E adesso è arrivato un altro rinforzo pronto a caricare l’ambiente.

Le dichiarazioni

Qualche settimana fa è stato infatti presentato un nuovo acquisto all’interno della dirigenza, che deve essere solida in vista di una stagione che dovrà segnare il rilancio per la Juventus. Un uomo di spessore che potrà contribuire alla causa rossonero con la propria esperienza. E ad annunciarlo ci ha pensato la stessa società piemontese.

Stiamo parlando di François Modesto che dal 15 luglio 2025 è diventato il ruolo di Direttore Tecnico del Club, a diretto riporto del Direttore Generale, Damien Comolli (come si può leggere sul sito ufficiale). “E’ stata una trattativa molto veloce. Quando arriva la chiamata della Juventus è motivo di orgoglio”. Queste le prime parole di Modesto rilasciate a Sky Sport.