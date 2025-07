Non fa più parte della rosa, mister Conte lo manda al bar | Finalmente fuori dalle scatole

Antonio Conte sta pensando già alla rosa 2025/2026 del suo Napoli e ha escluso un calciatore pronto a partire.

Il Napoli di Antonio Conte in vista della stagione 2025/2026 sta iniziando pian piano a prendere forma. Dopo l’indimenticabile scudetto ottenuto nel corso dell’ultima giornata, il quarto della storia azzurra, è tempo di definire i nuovi obiettivi per la stagione che verrà. E tra questi c’è sicuramente il riconfermarsi ai vertici della Serie A.

E mentre per vedere nuovamente gli azzurri in campo bisognerà attendere ancora un po’, il calciomercato estivo, si sta già muovendo e anche in fretta. La dirigenza del Napoli non sta di certo a guardare e tanto in entrata quando in uscita, gli azzurri stanno programmando il proprio futuro.

Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Manna, sono attivi da diverse settimane per smussare e rafforzare la rosa a disposizione del vincente tecnico pugliese. La rosa verrà resta certamente più competitiva ma contemporaneamente verrà alleggerita: chi non è incluso nel progetto tecnico deve partire.

Il primo grande colpo in entrata, in attesa del secondo che è Noa Lang (fumata bianca prevista a breve), è stato il belga Kevin De Bruyne. Dopo settimane se ne continua a parlare e tra le strade di Napoli cresce la voglia di vedere in campo un campione che con il City ha riscritto la storia.

Gente che viene gente che va

E se il primo grande colpo in entrata è stato l’oramai ex Citizens, in uscita, una grande somma potrebbe arrivare dalla cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano, che non è l’unico in partenza, è corteggiato da diversi club e con ogni probabilità non farà parte del progetto Napoli nemmeno il prossimo anno.

Nel corso del 2024/2025 è stato mandato in prestito in Turchia, al Galatasaray per la precisione. In giallorosso ha vinto il campionato e la Coppa di Turchia. Lo stesso Galatasaray ha offerto 60 milioni rifiutati però da ADL. E allora sulla sfondo rimane anche la Juventus che gradirebbe l’attaccante. Ma come preannunciato non è il solo pronto a partire.

Il calciatore in uscita

Oltre al bomber nigeriano protagonista della cavalcata con Spalletti e Kvaratskhelia per la conquista del terzo scudetto nel 2022/2023, a lasciare Napoli, potrebbe essere un altro attaccante. Un giocatore che ha trovato pochissimo spazio e che in realtà, non ha mai convinto a pieno Antonio Conte.

Il tecnico dunque lo lascerebbe partire senza troppi problemi. Stiamo parlando di Cyril Ngonge. L’ex calciatore del Verona piace all’estero e presto potrebbe salutare il capoluogo campano. Il Club Brugge infatti, sarebbe fortemente interessato all’attaccante e le prossime giornate di mercato saranno decisive per scoprirne il futuro.