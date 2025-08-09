No della Lazio, Insigne firma con una diretta concorrente | Accordo di un anno con opzione per il 2°

Una trattativa che sembrava oramai essere conclusa, poi il no della Lazio: ma Insigne firma con un’altra squadra.

Lorenzo Insigne ha ufficialmente concluso la sua esperienza in MLS con il Toronto a partire dal 1° luglio. Un addio che arriva con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 2026. Tre stagioni tra alti e bassi in Canada, senza mai riuscire a ritrovare pienamente la magia dei suoi anni al Napoli.

Con 66 presenze, 15 gol e 15 assist, il bilancio tecnico non è disastroso, ma lontano dall’Italia, Insigne non si è mai davvero sentito a casa. Adesso vuole tornare, e lo fa con la convinzione di poter ancora dare molto. Sa che il prossimo anno ci sono i Mondiali e vuole giocarsi le sue chance fino in fondo.

A 34 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’idea di vederlo nuovamente in Serie A è tutt’altro che fantasiosa. Anzi, secondo alcuni addetti ai lavori, l’ex capitano azzurro sarebbe vicino a chiudere con una big italiana. La trattativa è ben avviata e potrebbe chiudersi in tempi brev.

In queste settimane di calciomercato, il nome di Insigne è stato accostato a più squadre. Tra queste, il Parma si è mostrato particolarmente interessato. I gialloblù avrebbero voluto affidargli un ruolo chiave per affrontare il campionato di Serie A visto che Insigne avrebbe all’interno della rosa maggiore qualità ed esperienza.

Le squadre interessate

Ma non sono stati gli unici a muoversi i Ducali. Anche altre società di Serie A hanno chiesto informazioni, consapevoli del valore tecnico del giocatore. Insigne resta un profilo importante per qualunque spogliatoio, e l’ipotesi di rivederlo protagonista in Italia continua a prendere corpo giorno dopo giorno.

Tra queste squadre c’è anche la Fiorentina, che ha seguito la sua situazione con attenzione. A Toronto guadagnava 11 milioni netti, una cifra fuori mercato in Italia, ma il desiderio di tornare protagonista sembra prevalere e il calciatore potrebbe decidere di abbassarsi lo stipendio per vestire la maglia Viola. A rafforzare questa ipotesi e ad allontanarlo ancora di più dalla Lazio, che sembrava vicino al suo acquisto, sono state le parole al veleno pronunciate dal ds biancoceleste Angelo Fabiani durante un’intervista rilasciata a Radio Radio.

Le forti dichiarazioni

“Non fare mercato è un danno per tutti, ma è andata così e non cediamo i pezzi pregiati. Ho fiducia. Dopo il temporale, arriverà il sereno. Il programma triennale va avanti. La Lazio ha lottato sino all’ultima giornata per l’Europa, non vedo perché non debba farlo nella prossima stagione”.

“Noi abbiamo riconfermato Pedro e lo farei anche per i prossimi dieci anni, un uomo spogliatoio, un professionista fuori e dentro il campo. Voglio andare alla scoperta di giovani. Mi si può chiedere di Gigot ed è vero, ma a volte ci sono dei momenti in cui bisogna fare delle scelte. Massimo rispetto per Insigne, ma non rientra nei parametri di costruzione della Lazio”.