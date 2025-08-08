Nessuno voleva Osimhen: il motivo è assurdo | Il trasferimento al Galatasaray è stato un ripiego
La verità è una e una sola: nessuno voleva acquistare Osimhen e il motivo appare assurdo. Al Galatasaray solo per un motivo.
L’avventura di Victor Osimhen al Napoli è giunta ufficialmente al termine. Negli scorsi giorni è arrivato l’annuncio del suo trasferimento al Galatasaray, che chiude così una delle operazioni più onerose della sua storia. Il centravanti nigeriano, dopo l’ultima stagione passata proprio con i turchi, torna a Istanbul a titolo definitivo.
Napoli e Galatasaray avevano già definito nei giorni scorsi tutti i dettagli: dal piano di pagamento alle clausole accessorie. In particolare, il club partenopeo ha insistito per inserire una clausola anti-Italia. Per i prossimi due anni, infatti, Osimhen non potrà tornare a giocare in Serie A, pena una pesante penale.
Se il Galatasaray dovesse decidere comunque di cederlo a un club italiano, il costo dell’operazione raddoppierebbe automaticamente. Una mossa studiata da De Laurentiis per evitare che l’attaccante possa rinforzare una diretta concorrente in patria. La clausola è stata accettata senza obiezioni dal club turco.
Il costo totale dell’operazione ammonta a 75 milioni di euro, una cifra record per il calcio turco. Il pagamento sarà suddiviso in tre tranche: i primi 40 milioni subito, poi due rate da 17,5 milioni entro 12 mesi. Una formula che permette al Galatasaray di gestire meglio l’impatto economico.
L’incasso del Napoli
Inoltre, il Napoli incasserà anche il 10% su una futura rivendita del giocatore. Un dettaglio importante che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di nuove offerte nei prossimi anni. Osimhen, dal canto suo, ha firmato un contratto faraonico: guadagnerà 16 milioni netti a stagione.
Per il Napoli si chiude così un ciclo. Osimhen è stato uno dei protagonisti assoluti dello scudetto conquistato con Spalletti e già dallo scorso anno non rientrava nelle gerarchie di Conte. Ma c’è un motivo per cui la trattativa con il Galatasaray è stata così lunga, perché in realtà nessun club voleva Osimhen.
Il motivo
Il bomber nigeriano nel corso di questi anni si è reso protagonista con prestazioni monstre, specialmente in Italia nel corso dell’annata 2022/23 quella in cui assieme al suo Napoli e un altro giocatore in grado di prendersi il proscenio, Kvaratskhelia, ha mostrato tutto il suo valore.
Ma questa estate nessuno, a parte il Galatasaray, sembrava realmente interessato all’acquisto dell’attaccante. Questo perché il nigeriano dovrà prendere parte, con ogni probabilità, alla Coppa d’Africa che lo terrà impegnato per più di un mese tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Un periodo lunghissimo come sottolineato da James Horncastle nel podcast Libero che ha fatto allontanare molti club.