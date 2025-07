“Nessun dialogo con Conte”: scoppia la bomba a Castel Volturno | L’attaccante ai ferri corti col mister

In casa Napoli il clima è tutt’altro che sereno. A Castel Volturno si respira un’aria pesante tra il giocatore e il mister.

Il Napoli arriva da una stagione a dir poco entusiasmante. Gli azzurri si sono aggiudicati lo scudetto 2024/2025 e hanno battuto la concorrenza in particolare dell’Inter. I nerazzurri infatti, sino all’ultima giornata hanno battagliato per conquistare il tricolore. Ma adesso dalle parti di Castel Volturno qualcosa sembra essersi incrinato.

Dopo lo scudetto nel 2022/2023 e l’annata 2023/2024 di transizione, che tra cambi in panchina e in campo non ha portato soddisfazioni, è arrivato Antonio Conte. Un allenatore vincente, un allenatore ambizioso, disposto a tutto pur di raggiungere l’obiettivo che si prefissa e prefissa per la propria formazione.

A caratterizzare le squadre di Conte, oltre alla fame di vittoria, c’è anche e soprattutto una disciplina ferrea. Il mister pugliese dà tanto ai propri interpreti ma pretende il massimo. Se la sua fiducia viene tradita infatti, difficilmente perdona. E una questione in particolare potrebbe aver smosso l’ambiente.

In vista del prossimo anno Conte, così come De Laurentiis e il ds Manna, vogliono costruire qualcosa di vincente. Vogliono una squadra in grado di aprire un ciclo sia in Italia sia in Europa. E ad esempio l’acquisto di De Bryune lo dimostra, così come Lang. L’olandese è a un passo dal vestire la casacca azzurra.

Una questione irrisolta

Insomma massima ambizione e determinazione per il 2025/2026, sia in chiave Serie A, sia in chiave Champions League. Ma tra Conte e un calciatore in particolare, ci sarebbe stato un misunderstanding in grado di generare un malcontento generale. Una questione che difficilmente verrà risolta.

Specialmente se si guarda quando è accaduto tutto ciò. A raccontarlo, come si può ascoltare sul profilo Tik Tok di “centrocampo_podcast”, nel corso della puntata dell’omonimo podcast, ci ha pensato Stefano Beltrame. Ex giocatore della Juventus, ha voluto ricordare il periodo con Conte allenatore della Vecchia Signora. E non ha dimenticato un episodio che lo ha colpito.

Le dichiarazioni

“In casa con il Genoa pareggiavamo 1-1, quindi partita tiratissima. Conte si gira verso la panchina e fa “Beltrame vatti a scaldare, 2 minuti ed entri”. Sono entrato al posto di Marchisio e ho fatto 12/13 minuti mi sembra. Ricordo è il giorno più bello della mia vita. Conte disse inoltre che non gli serviva un quinto attaccante perché aveva me. Disse queste parole, è vero, poi pochi giorni dopo fu acquistato Anelka alla Juve. E quella lì è una cosa che da ragazzino mi ha ferito”.

“Perché dopo che comunque fai l’esordio, ti fai vedere nell’esordio perché comunque ho fatto quel tiro che a momenti faccio gol. E poi cinque giorni dopo viene preso Anelka che aveva 36/37 anni. Te lo chiedi il perché. Ti chiedi dove hai sbagliato. Ad oggi non sono riuscito a darmi una risposta. non so come mai la Juve abbia preso questa decisione. Poi con Conte non ho avuto nessun dialogo, sono stato rimandato in Primavera. In prima squadra non sono più andato”.