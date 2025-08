Nessun cambio di scuderia, io mi ritiro: Red Bull disperata | Verstappen saluta commosso

Verstappen è pronto a salutare commosso. Tutta la scuderia è disperata: invece di un cambio si tratta di un ritiro.

Il mondo della Formula 1 e in particolare quello che riguarda da vicino Max Verstappen, potrebbe essere preso alla sprovvista a seguito di una decisione. Questo perché c’è una figura chiave della Red Bull, che ha fatto della passione il suo carburante. E per lui sembra essere arrivato il momento del ritiro.

Ospite del podcast Inside Track, ha raccontato con sincerità il suo legame profondo con la F1. Ha ammesso che, purtroppo, molte delle persone che lo hanno accompagnato in questo viaggio non ci sono più, ma la voglia di continuare è intatta. “Finché sarò lucido e in forma, andrò avanti”.

Al centro della sua motivazione c’è un amore per il team della Red Bull e per tutto ciò che rappresenta e ha rappresentato per lui. L’energia, le sfide, i week-end di gara: nulla lo stanca, anzi riesce sempre a trovare nuovi stimoli. Ogni viaggio è un’occasione per stare nel cuore dell’azione, dove si sente davvero a casa.

Ma ciò che più lo motiva è il talento in pista. In particolare uno: Max Verstappen. Per lui, il campione olandese è andato oltre ogni aspettativa. Vederlo crescere e dominare il campionato è uno stimolo troppo grande, ma adesso potrebbe, suo malincuore, doverlo lasciare andare.

L’indecisione

In casa Red Bull a regnare sovrana è certamente la mancanza di chiarezza. Negli ultimi tempi si percepisce qualche scricchiolio nella gestione interna. Le responsabilità del team principal Christian Horner sembrano via via diminuire. Non è ancora chiaro cosa riservi il futuro al vertice del team.

Il clima di incertezza ha ripercussioni ovviamente all’intero di tutto il gruppo di lavoro. Ma per la persona in questione, l’entusiasmo è intatto e alimentato anche dai nuovi volti che si affacciano in Formula 1. Uno su tutti ha attirato la sua attenzione: il giovane francese Isack Hadjar, talento emergente con grande potenziale.

Il ritiro

A parlare di tutto questo è stato proprio Helmut Marko, figura storica e ancora centrale nella Red Bull. È lui che ha ribadito: finché ci sarà la scintilla, non lascerà il suo posto nel paddock. Per lui non è solo lavoro: è una missione che lo appassiona ogni giorno. Quindi al momento il ritiro sembrerebbe essere un’ipotesi lontana.

Verstappen lo sa e lo rispetta profondamente. Il legame tra i due è forte, viscerale. Se un giorno Marko dovesse davvero lasciare, non sarebbe solo un addio interno: sarebbe la fine di un’epoca. Ma per ora, nessun addio. Solo tanta, tantissima voglia di restare in pista.