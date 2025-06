Nemmeno il tempo di incontrarsi: Guirassy ha accettato la Serie A | I suoi gol per lo scudetto e non solo

Si tratta di uno degli attaccanti più interessanti d’Europa, che in estate potrebbe cambiare squadra e alzare il livello.

La stagione 2024/25 di Serhou Guirassy con il Borussia Dortmund è stata straordinaria, consolidando il suo status di attaccante di primo piano in Europa. Dopo il trasferimento dallo Stoccarda nell’estate 2024, il guineano ha segnato 21 gol in 30 partite di Bundesliga, diventando il secondo miglior marcatore del campionato dietro a Harry Kane del Bayern Monaco . La sua media realizzativa di 0,73 gol per 90 minuti e un tasso di conversione del 30,16% evidenziano la sua efficienza sotto porta.

Guirassy ha brillato anche in Champions League, segnando 13 gol e diventando il capocannoniere del torneo. Particolarmente memorabile è stata la tripletta contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale, che ha portato il Dortmund a una vittoria per 3-1, anche se insufficiente per ribaltare il 4-0 dell’andata . Con questo exploit, Guirassy ha superato i record di Erling Haaland e Robert Lewandowski, diventando il miglior marcatore stagionale del club in Champions League.

Nonostante un inizio di stagione segnato da un infortunio al ginocchio, Guirassy ha rapidamente recuperato, segnando il suo primo gol in Bundesliga il 22 settembre 2024 contro il suo ex club, lo Stoccarda . Ha anche stabilito un record personale segnando quattro gol in una singola partita di Bundesliga contro l’Union Berlino, un’impresa riuscita solo a pochi nella storia recente del Dortmund.

Il suo impatto è stato fondamentale anche nel Mondiale per Club, dove ha segnato nella vittoria per 4-3 contro i Mamelodi Sundowns, contribuendo al passaggio del Dortmund agli ottavi di finale . Tuttavia, la sua prestazione è stata meno incisiva nella successiva partita contro l’Ulsan HD, dove ha ricevuto una valutazione bassa per la sua prestazione . Nel complesso, Guirassy ha concluso la stagione con 35 gol in tutte le competizioni, affermandosi come uno dei migliori attaccanti europei e attirando l’interesse di diversi top club.

L’obiettivo condiviso di Juve e Napoli

Il nome di Serhou Guirassy è diventato uno dei più caldi del panorama europeo, e non è un caso che Juventus e Napoli abbiano manifestato interesse concreto per l’attaccante guineano. Dopo una stagione da 35 gol con il Borussia Dortmund, tra Bundesliga, Champions League e Mondiale per Club, il suo profilo risponde perfettamente all’identikit di un bomber moderno, fisico, tecnico e implacabile sotto porta. Entrambi i club italiani, reduci da annate altalenanti, vedono in lui il possibile catalizzatore di un progetto ambizioso.

Per la Juventus, Guirassy rappresenterebbe quel centravanti di livello internazionale che manca dai tempi d’oro di Higuaín. Sotto la nuova gestione Comolli-Tudor, il club bianconero punta a tornare competitivo in Italia ma anche in Europa, e un colpo simile alzerebbe immediatamente l’asticella. La sua esperienza e il suo fiuto del gol potrebbero rivelarsi decisivi per tentare l’assalto alla Champions League, oltre che per contendere lo scudetto all’Inter.

Napoli sogna in grande, la Juve rilancia

Anche il Napoli guarda a Guirassy con grande interesse, soprattutto in vista della possibile cessione di Osimhen. L’attaccante del Dortmund sarebbe il profilo ideale per raccoglierne l’eredità senza dover stravolgere l’impianto tattico della squadra. Il club partenopeo sogna una rinascita in grande stile, e un innesto come Guirassy potrebbe essere il simbolo di una nuova era sotto la guida di Antonio Conte.

Al di là dello scudetto, l’obiettivo per entrambe è tornare a essere protagoniste in Europa. Un attaccante da 30 gol a stagione può fare la differenza non solo nella corsa al titolo, ma anche nel superare quelle barriere psicologiche e tecniche che spesso hanno frenato le italiane nelle coppe internazionali. Con Guirassy, Juve e Napoli non inseguirebbero solo il tricolore, ma qualcosa di più grande.