Né Napoli e né Cagliari: Balotelli firma con un altro club di Serie A | Fissata la data di presentazione
Balotelli, dopo la sfortunata esperienza con il Genoa, ha deciso di ripartire sempre da un club di serie A. Le ultime.
Mario Balotelli non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante italiano infatti, vuole continuare a giocare a calcio ad alti livelli e proprio in queste ore avrebbe deciso si sposare un progetto di una squadra che milita in Serie A. Super Mario sarebbe quindi pronto a una nuova avventura.
L’ultima vissuta, infatti, è stata tutt’altro che entusiasmante. Il calciatore è in cerca di riscatto personale e il club in questione avrebbe deciso di puntare su di lui per affrontare la massima serie italiana. Tra non molto ci potrà essere dunque la possibilità di rivedere Balotelli in azione in tutta la Penisola.
Lo scorso anno a prelevarlo è stato il Genoa. Il calciatore nato a Palermo sembrava pronto a un definitivo riscatto dopo una carriera fatti di alti e bassi. Le aspettative erano altissime e i tifosi rossoblù erano entusiasti di poterlo vedere indossare la propria maglia. Ma mai scelta si rivelò più sbagliata.
Il calciatore facente parte del Team Raiola, che lo rappresenta, aveva deciso di sposare con entusiasmo il progetto dell’undici ligure anche magari per cercare di mettersi in mostra e dunque attirare l’attenzione della Nazionale. Niente di tutto ciò: forse si è trattato di una delle peggiori annate per Balotelli.
L’esperienza horror
Dal 1 luglio scorso è rimasto ufficialmente svincolato. Con il Genoa ha raccolto appena sei presenze tutte in Serie A. Si è però trattato di spezzoni di partita tant’è che in termini di minutaggio, parliamo di appena 56′ minuti totali. Un flop senza precedenti dovuto anche e soprattutto a scelte del mister.
A un certo punto della stagione è infatti Patrick Vieira, ad oggi ancora allenatore del Genoa, che è riuscito a salvare la squadra dopo una prima parte di stagione da rivedere. E allo stesso tempo l’ex calciatore, ha messo praticamente fuori rosa Balotelli, mai realmente apprezzato. Una doccia gelata per il bomber che ora potrebbe rifarsi.
La nuova squadra
Come già anticipato in precedenza, un club di A potrebbe seguire le orme di Mario Balotelli e magari cercare di portarlo a vestire i colori della società. Non sarà un’impresa semplice ma, in ogni caso e almeno per il momento, rimane ancora un’ipotesi. Non c’è nulla di concreto ma il mercato è ancora lungo.
Stiamo parlando del Pisa allenato da Alberto Gilardino. Dopo la promozione in massima serie, i toscani, sono subito riusciti a strappare un pareggio in casa dell’Atalanta. Da qui alla fine del mercato potrebbero decidere di aggiungere maggiore esperienza al proprio roster e Balotelli potrebbe essere estremamente utile. Ipotesi non troppo improbabile anche perché, prima dell’esonero lo scorso anno, Gilardino lo ha voluto fortemente al Genoa.