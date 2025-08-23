NAPOLI TRADITO: l’idolo dei tifosi passa ai rivali | Buttate al vento 250 presenze in azzurro
Napoli che tradimento: un ex bandiera del club partenopeo è pronto a passare ai rivali azzurri il prossimo anno.
Il calciatore in questione ha esordito tra i professionisti con la maglia del Valencia, club con cui è cresciuto nel settore giovanile. Lì ha mostrato subito la sua affidabilità, collezionando oltre 179 presenze ufficiali e diventando un punto fermo della retroguardia. Con i bianconeri ha anche vinto una Coppa del Re.
Dopo una breve parentesi in prestito al Getafe, il grande salto arriva nel 2009 quando il Real Madrid decide di investire 15 milioni di euro su di lui. Con i Blancos ha totalizzato 118 presenze in quattro stagioni. In quel periodo conquista una Liga, due Coppe di Spagna e una Supercoppa nazionale.
La vera svolta della carriera, però, arriva nel 2013. L’allenatore Rafa Benítez lo convince a trasferirsi a Napoli per poco più di 11 milioni di euro. L’accoglienza del popolo partenopeo è calorosa: viene visto subito come l’uomo giusto per dare sicurezza a una difesa che aveva bisogno di esperienza.
Con la maglia azzurra trascorre sei stagioni da protagonista assoluto. Colleziona 236 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e coppe europee, segnando anche 6 gol. Non è mai stato un bomber, ma le sue reti spesso sono arrivate in momenti importanti. Conquista una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.
L’esperienza
Ha guidato la difesa partenopea in anni di crescita, accanto a compagni come Koulibaly, con cui ha formato una delle coppie centrali più solide del campionato. Pian piano è entrato sempre più nei cuori dei tifosi ma adesso potrebbe annullare tutto.
Nel 2019 decide di salutare l’Italia per tornare in Spagna, al Villarreal. Lì diventa subito un pilastro della squadra e contribuisce alla storica vittoria dell’Europa League del 2021 contro il Manchester United. A 40 anni continua a giocare con regolarità, accumulando 201 presenze anche con il “Submarino Amarillo”, fino al termine del contratto questa estate.
L’identità
Stiamo parlando di Raúl Albiol. Dopo aver vissuto anni indimenticabili a Napoli, il difensore spagnolo ha dichiarato di voler tornare a giocare in Serie A. Ed è qui che nasce il “tradimento” simbolico: per realizzare questo desiderio, ha aperto alla possibilità di indossare anche la maglia di squadre rivali dei partenopei.
Per i tifosi del Napoli sarebbe un colpo al cuore, visto che parliamo di un uomo con più di 200 partite in azzurro e che ha lasciato un ricordo speciale. Vedremo se ci saranno sviluppi e se Albiol verrà acquistato da un club di A.