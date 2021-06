Victor Osimhen è tornato in Nigeria per le vacanze estive. Abbracci, partita di calcetto e un murale. Grande manifestazione d’affetto del popolo di casa per l’attaccante del Napoli.

L’attaccante di proprietà del Napoli è tornato a Lagos in Nigeria, sua città natale. Il bomber del Napoli è stato accolto da una folla festante. In nigeria, Osimhen è un vero e proprio idolo.

Momenti belli ed emozionanti, condivisi da Osimhen sul suo profilo Instagram. Gli abbracci con gli amici alla partita di calcetto vissuta con la nove del Napoli. La Nigeria è pazza di lui e non vede l’ora di vederlo all’opera nel nuovo corso targato Spalletti, perché ‘Osimhen’ è l’uomo del presente e del futuro. Il bomber della squadra partenopea ha anche avuto modo di regalare diverse maglie del Napoli ai suoi fan che le hanno prontamente indossate con orgoglio. Ha poi firmato una gigantografia in suo onore tra gli applausi e cori dei presenti.

Victor Osimhen ha partecipato anche ad una partitella di pallone, organizzata per l’occasione dai suoi amici più cari. Osimhen è sceso sul campo in terra battuta indossando con orgoglio con la maglia del Napoli. Il bomber si è esibito alcune giocate di alta classe, condite anche da qualche gol. Oshimen ha deciso di tenersi in forma in attesa del ritiro del Napoli, il nigeriano vuole farsi trovare al top dal nuovo tecnico Spalletti.