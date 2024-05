Napoli, gli aggiornamenti dall’allenamento: Osimhen in dubbio, Mazzocchi pronto per la Fiorentina

Il Napoli ha svolto l’allenamento di oggi in vista della Fiorentina: Osimhen ha lavorato a parte per un affaticamento, recuperato Mazzocchi. Le ultime sui nazionali.

Il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, in programma venerdì sera al Maradona. Nella seduta odierna al Konami Training Center di Castel Volturno, il grande interrogativo riguarda le condizioni di Victor Osimhen.

Il centravante nigeriano, infatti, ha svolto solo terapie a causa di un affaticamento muscolare emerso nella giornata di ieri. Francesco Calzona e lo staff medico restano in attesa di capire se Osimhen riuscirà a recuperare per la delicata sfida contro i viola.

Buone notizie, invece, per quanto riguarda Mazzocchi. Il terzino si è completamente ristabilito dal suo infortunio e oggi si è regolarmente allenato in gruppo, candidandosi per una maglia da titolare venerdì.

Nel report ufficiale della seduta odierna, la società partenopea ha reso noto anche il programma di lavoro svolto dagli altri nazionali di rientro: “Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Mario Rui ha lavorato in palestra“.

Per il resto del gruppo, la sessione è iniziata “con attivazione e circuito di forza, per poi chiudere con una partitina a campo ridotto“.

In casa Napoli si vive con apprensione il countdown verso la sfida con la Fiorentina, in palio punti importanti per l’aritmetica qualificazione in Champions. L’obiettivo è quello di avere Osimhen al meglio, ma Calzona dovrà sciogliere i dubbi sulla sua presenza solo nei prossimi giorni dopo aver valutato l’evolversi della sindrome di affaticamento.