CORSPORT – Napoli, nuovo summit di mercato: Politano in uscita, si punta un gioiello del Sassuolo

Il Napoli sonda il mercato e cerca strategie per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Dalla radio ufficiale continuano a far sapere: “Dal Napoli ci dicono che Spalletti avrà una squadra più forte di quella di questa stagione“. Il club però per fare nuovi acquisti deve cedere qualcuno, è quanto emerso dal nuovo summit di mercato del Napoli andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno. La notizia viene data da Corriere dello Sport, che sottolinea come De Laurentiis, Chiavelli, Spalletti e Giuntoli si siano riuniti ancora una volta per parlare di strategie future. Registrato l’impasse per Ospina, ma anche per Koulibaly si è parlato anche di altro.

Cessioni e acquisti: la situazione del Napoli

De Laurentiis attende un passo deciso per uno dei suoi pezzi messi in vetri: Koulibaly costo 40 milioni di euro, Osimhen almeno 100 milioni di euro, Fabian Ruiz 40 milioni di euro. Chi vuole spendere sa dove recarsi. In realtà c’è anche Di Lorenzo, che piace a mezza Europa e pure Politano, uno di quelli che ha più chance di partire. Con delle cessioni il Napoli, che ha già preso Kvaratskhelia, riscattato Anguissa ed attende Olivera, farebbe ripartire le manovre di acquisto. Secondo Corriere dello Sport il club di De Laurentiis è molto interessato ad Barak, 27enne del Verona che porta qualità e gol. Resta alta l’attenzione su Berardi del Sassuolo, venduto a peso d’oro da Carnevali. Hlozek dello Sparta Praga è una soluzione per la panchina. Riflessioni anche su Arnautovic. Sondato anche Palomino dell’Atalanta per completare la difesa, ma da Bergamo non vogliono cedere.