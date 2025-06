Napoli nel caos: in squadra c’è una mela marcia | Conte non lo vuole più

Antonio Conte è così: non guarda in faccia a nessuno. Lo spogliatoio è sacro e viene prima di tutto, i giocatori lo sanno.

Per Antonio Conte, lo spogliatoio non è soltanto un luogo fisico, ma il cuore pulsante di ogni squadra. L’allenatore salentino ha sempre dato enorme importanza alla compattezza del gruppo, convinto che prima della tattica o del talento individuale, siano la mentalità e l’unità interna a determinare il successo. Un ambiente coeso, dove regnano rispetto reciproco e spirito di sacrificio, è la base su cui costruisce ogni progetto tecnico.

Conte è noto per il suo approccio totalizzante e per la capacità di trascinare l’intero gruppo. Pretende disciplina, concentrazione e condivisione degli obiettivi. Chi non si allinea al clima che vuole creare, spesso viene messo da parte. Nei suoi precedenti incarichi – dal primo scudetto con la Juventus al miracolo Inter fino all’esperienza al Chelsea – ha dimostrato che solo con un gruppo unito si può affrontare una stagione con continuità.

Il tecnico pugliese stabilisce regole ferree fin dal primo giorno e si affida spesso a figure carismatiche nello spogliatoio, veri e propri “allenatori in campo” che aiutino a tenere alta la tensione anche fuori dal rettangolo di gioco. Per Conte, la presenza di leader positivi è fondamentale per mantenere l’equilibrio emotivo della squadra e affrontare i momenti difficili.

Uno spogliatoio sano, per Conte, è un’arma tattica silenziosa. Senza armonia interna, anche la miglior organizzazione rischia di crollare. Per questo, ogni sua avventura comincia sempre con lo stesso principio: prima si costruisce il gruppo, poi si parla di moduli e schemi.

«Una testa calda, non lo voglio al Napoli»

Nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’ su Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso un giudizio durissimo su un possibile arrivo di Ademola Lookman al Napoli. L’opinionista ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’esterno dell’Atalanta, definendolo «una testa calda» e accusandolo di litigare costantemente. «Io non amo i calciatori mercenari, mi fanno schifo!», ha tuonato Chiariello, spiegando come per lui il rispetto verso la maglia e la squadra che ti ha lanciato debba venire prima di ogni ambizione personale.

Secondo Chiariello, Lookman avrebbe mancato di riconoscenza verso l’Atalanta, il club che lo ha valorizzato dopo un passato anonimo in Inghilterra. Il giornalista ha puntato il dito contro l’atteggiamento del nigeriano durante la decisiva sfida di Champions League, nella quale, a suo dire, non avrebbe dato il massimo: «Quando ti giochi la partita più importante, devi scendere in campo e dare l’anima».

«Ha tradito l’Atalanta, è una mela marcia»

Nel mirino anche Koopmeiners, accusato di aver abbandonato la squadra nel momento cruciale: «Ha presentato un certificato medico e tre giorni dopo stava benissimo», ha denunciato Chiariello, alimentando il sospetto di scarso impegno da parte dell’olandese. Per il giornalista, questo tipo di comportamento mina la credibilità e l’integrità di un calciatore.

La conclusione è netta: «Io uno come Lookman non lo voglio nel mio club. È una mela marcia». Un giudizio forte che alimenta il dibattito sul profilo umano, oltre che tecnico, dei calciatori in ottica mercato.