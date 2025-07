“Napoli, mi manchi”, l’ex azzurro si è subito pentito | Ritorna con la coda tra le gambe

Napoli è magia, una città attrattiva anche per i calciatori. Non tutti vanno via a cuor leggero e diversi vorrebbero tornare.

Napoli esercita da sempre un richiamo magnetico sui calciatori, italiani e stranieri. Non è solo una questione di tifo, ma di atmosfera, di passione che si respira in ogni vicolo. Indossare la maglia azzurra significa entrare in un mondo dove il calcio è religione popolare, e dove ogni giocatore diventa parte di una storia collettiva che va oltre il campo. A Napoli, il pallone non è solo un lavoro: è una responsabilità, un privilegio e un amore travolgente.

Molti calciatori raccontano di aver scelto Napoli non solo per l’ambizione sportiva, ma per l’umanità della città, per il calore della gente che ti fa sentire uno di famiglia. Qui il talento viene celebrato, ma è l’anima che fa la differenza. Chi dimostra cuore, sudore e appartenenza entra nel mito, come accadde con Maradona, diventato simbolo eterno più che semplice campione.

Napoli ti accoglie e ti cambia. La città ti adotta, ti osserva, ti perdona se sbagli ma pretende autenticità. Il legame che si crea con il pubblico è viscerale: ogni gol, ogni corsa sotto la curva, ogni gesto fuori dal campo viene ricordato, tramandato, amato. Non esiste un’altra piazza dove l’empatia tra tifosi e giocatori sia così intensa, quasi teatrale, come in questa città.

Chi ha giocato a Napoli porta con sé un’impronta indelebile. Alcuni restano, altri tornano da avversari e ricevono ancora applausi. Perché Napoli, quando ti sceglie, non ti lascia mai davvero andare.

Un legame mai spezzato

Gokhan Inler continua la sua crescita fuori dal campo come direttore sportivo dell’Udinese, ma il legame con Napoli resta profondo e viscerale. Intervistato da CalcioNapoli24 in occasione dell’addio al calcio di Marek Hamsik, l’ex centrocampista ha ricordato con affetto i suoi quattro anni in azzurro, definiti come «veramente ad alto livello». Con tre trofei conquistati e tante battaglie condivise, Inler ha sottolineato come la scelta di trasferirsi al Napoli sia stata tra le più giuste della sua carriera.

Il rapporto con Hamsik, nato prima in campo e poi diventato amicizia fuori, ha segnato profondamente la sua esperienza napoletana. Inler ha ricordato con il sorriso le “pazzie” fatte insieme a Marek e Lavezzi a Castel Volturno, tra scherzi e supercar. Ma ciò che resta più vivo è l’urlo della Champions al San Paolo, un’energia che, a detta sua, gli diede il 30% di forza in più. Emozioni così, racconta, le ha vissute solo a Napoli.

Cuore napoletano e uno sguardo al futuro

Inler si definisce ancora oggi molto legato alla città, alla sua gente, al clima e, soprattutto, alla passione per il calcio che si respira ad ogni angolo. «Ci siamo creati un grande rapporto, c’è rispetto reciproco» dice con orgoglio.

Questo legame autentico alimenta la speranza, mai sopita, di un ritorno a Napoli in futuro: magari in una veste dirigenziale, per riportare la sua esperienza e il suo amore dove tutto ha avuto un senso profondo.