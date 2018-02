Napoli, Mertens torna in gruppo. Il belga è pronto per la Lazio

Napoli, Mertens torna in gruppo, con lui anche Callejon e Albiol. Il belga è pronto per la Lazio. Sabato sera al San Paolo ci saranno anche i tifosi della squadra capitolina. Maurizio Sarri potrà schierare il folletto belga contro la formazione di Simone Inzaghi.

Mertens torna in gruppo

Buone notizie per Maurizio Sarri questa mattina a Castelvolturno: al lavoro di gruppo si sono infatti uniti Raul Albiol, Callejon e Mertens, dopo il differenziato di ieri. Insomma, dopo la paura per la distorsione alla caviglia accusata per un fallo subito durante il match con il Benevento, torna il sereno per quanto riguarda l’attaccante che dovrebbe essere serenamente a disposizione del tecnico per la sfida alla Lazio in programma sabato sera alle 20.45 al San Paolo.

Il belga è pronto per la Lazio

Superata la paura dello stop il belga è pronto per la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da una brutta lite con Felipe Anderson, mentre Ciro Immobile suona la carica e sfida gli azzurri.