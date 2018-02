Napoli, Mertens, Callejol e Albiol non al top. L’attaccante belga e i due spagnoli ieri hanno lavorato a parte: qualche problema esiste ma è anche precauzione. Dries deve smaltire la distorsione di primo grado alla caviglia sinistra Callejon, ha mal di gola e Albiol affaticato. Ecco cosa scrive il Corriere dello sport

Mertens, Callejol e Albiol non al top

Primo giorno di allenamento per il Napoli dopo le ventiquattro ore di riposo concesse da Sarri all’indomani della vittoria con il Benevento, e prime preoccupazioni in vista della Lazio. Lievi, certo, ma comunque legate a tre uomini fondamentali della squadra: oltre a Mertens, vittima della famigerata distorsione alla caviglia rimediata domenica nel derby, ieri hanno lavorato a parte anche Callejol e Albiol. L’ottimismo, però, è il sale azzurro della vita: e tutti e tre, sabato, dovrebbero comunque farcela a presentarsi in campo puntuali.

MERTENS C’E’ .

E allora, la strada verso la Lazio. Verso un’altra partita fondamentale e delicatissima, considerando il valore dell’avversario e la rabbia per la sconfitta con il Genoa, che Sarri dovrà preparare alternandosi tra i collaboratori del suo staffe i componenti della squadra medica. Il quadro complessivo è il seguente: la caviglia sinistra di Mertens è in via di guarigione, tant’è che non è stato neanche sottoposto ai rituali esami strumentali di approfondimento e i due giorni di lavoro differenziato previsti potrebbero anche dimezzarsi e ciò signi­fica che il centravanti titolare, sabato al San Paolo, dovrebbe essere ancora lui.

GLI SPAGNOLI.

Nessuna grande preoccupazione di sorta anche per quel che riguarda la situazione degli spagnoli. Callejon s’è limitato a lavoricchiare in palestra per qualche sintomo in uenzale e un fastidioso mal di gola accusati già lunedì. Una mera precauzione, insomma. E precauzionale è stata anche la decisione di limitare a una tabella di‑ erenziata la giornata di Albiol, un po’ affaticato: le rispettive condizioni verranno valutate oggi, ovviamente, ma l’impressione diffusa è che anche loro, con la Lazio, giocheranno dall’inizio proprio come Mertens.