Napoli, Lllorente via a fine stagione. Richiesto in serie A

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, in scadenza di contratto nel 2021, in estate può lasciare il Napoli. Col rinnovo di Mertens, che Gattuso vede come prima punta, e l’arrivo di Petagna, il navarro ha le valigie in mano. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno già deciso, in accordo con Gattuso, che l’attaccante non farà parte del club campano per la prossima stagione. Su Llorente, 35 anni, c’è il forte interesse dell’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku.

Oltre a Llorente sul piede di partenza ci sono anche Lozano e Milik.

Secondo la redazione di Radio sportiva, Hirving Lozano, attaccante esterno messicano classe 1995, in scadenza nel 2024 col Napoli è finito nei radar della premier League. Tre i club interessati: Everton, West Ham e Wolverhampton.



Difficile la conferma di Arek Milik. Il polacco no ha accettato la proposta di rinnovo presentatagli da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli rispettivamente presidente e Direttore Sportivo del sodalizio campano. Milik ha fatto richieste ritenute folli dalla società per rinnovare il suo contratto. 5 milioni annui e una clausola rescissoria di soli 50 milioni e senza accordo sarà addio.