Napoli le ultime novità di formazione, i convocati di Spalletti.

Ultime novità di formazione per il Napoli che gioca contro il Bologna. Spalletti ha diramato anche la lista ufficiale dei convocati.

Napoli-Bologna si gioca oggi alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico del Napoli deve fare a meno di Rrahmani e Anguissa che sono infortunati. Secondo quanto riferisce Sky saranno almeno tre i cambi di formazione di Spalletti rispetto alla squadra scesa in campo contro l’Ajax.

Formazione Napoli col Bologna: le ultime notizie di Sky

Meret sarà sempre io portiere titolare. In difesa conferma per Juan Jesus con Kim centrale, Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni. A centrocampo il sostituto di Anguissa sarà Ndombele, con Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano va in panchina, Politano titolare con Raspadori e Kavratskhelia. Quindi Osimhen parte ancora dalla panchina.

Probabile formazione Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Napoli: i convocati di Spalletti col Bologna

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Dove vedere Napoli-Bologna: Dazn o Sky

La sfida dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match sarà trasmesso anche in streaming attraverso l’applicazione di Dazn, scaricabile su PC, smartphone, smart tv e console come PlayStation e Xbox.