Napoli, il piano B di Manna se salta la pista Conte

Mentre De Laurentiis insegue Antonio Conte, il ds in pectore Manna ha già un’alternativa: l’accordo con Vincenzo Italiano potrebbe essere il piano B dei partenopei.

NAPOLI. Aurelio De Laurentiis non molla la presa per Antonio Conte, ma il Napoli lavora anche ad un piano B per la panchina in caso l’affare con l’ex CT naufragasse. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il direttore sportivo in pectore Giovanni Manna avrebbe già raggiunto un accordo con Vincenzo Italiano.

Conte-Napoli, il piano B di Manna

Il tecnico della Fiorentina rappresenterebbe la soluzione alternativa nel caso in cui le trattative con Conte non andassero a buon fine. De Laurentiis continua a spingere per l’ingaggio del salentino, che al momento rimane l’obiettivo principale.

Restano quindi in standby le piste che portano a Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e allo stesso Italiano. Se vorranno aspettare, bene, altrimenti non resterà loro che guardarsi intorno. Pioli, in particolare, attende di liberarsi dal Milan per una eventuale buonuscita prima di valutare altre opzioni.

Gasperini apre al Napoli

L’ipotesi Gasperini, invece, non è ben vista all’Atalanta dopo i pubblici apprezzamenti di De Laurentiis. Anche se il “Gasp” ha ammesso di volerci pensare dopo i sondaggi del Napoli.

Manna, invece, ha già raggiunto un’intesa di massima con Italiano, soluzione che non sarebbe né coraggiosa né azzardata secondo il quotidiano campano. Un’alternativa concreta e di sicuro spessore.

In casa Napoli, l’ipotesi di una conferma di Ciccio Calzona come assistente del nuovo tecnico era stata accarezzata fino a poche settimane fa. Ma il traghettatore è apparso indebolito dalle tante voci sul futuro allenatore.

In ogni caso, l’impressione è che il casting stia andando per le lunghe, con De Laurentiis che ancora non ha le idee chiare sulla strada da imboccare. Le possibilità restano ampie, ma bisogna fare in fretta per non allarmare ulteriormente i tifosi, preoccupati per il vuoto attuale.