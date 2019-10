Napoli, gli scarpini di Albiol a Salisburgo. Ecco perché

Napoli, spuntano le scarpini di Albiol nello spogliatoio prima della sfida contro il Salisburgo. Un portafortuna per la Champions?

Cosa ci facevano gli scarpini di Albiol nello spogliatoio del Napoli a Salisburgo? Erano una sorta di portafortuna per la Champions?

Il culto della fortuna nasce proprio a Napoli, e forse non è un caso che gli azzurri hanno battuto il Salisburgo e sbancato la Red Bull Arena, evento che non si verificava da settanta partite.

Ai superstiziosi, non è sfuggita l’immagine proposta da SKY, nella quale si vedono nello spogliatoio del Napoli, gli scarpini di Albiol.

Chi li ha portati e perché non è stato possibile scoprirlo, ma sta di fatto che in molti, sui social attribuiscono una dote di porta fortuna al cimelio dell’ex difensore azzurro.

Raul Albiol ha lasciato il Napoli in estate dopo sei anni per approdare al Villarreal e non è dato a sapersi il motivo del perché i suoi ‘attrezzi da lavoro’ fossero a Salisburgo con gli ormai ex compagni.

Considerato il risultato positivo e i tre punti guadagnati, è da scommetterci che al Napoli ne faranno ancora uso per una pura questione di scaramanzia che, da queste parti, è di casa.