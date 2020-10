Napoli, ecco la lista Uefa: tre tagli per Gattuso. Milik ancora escluso

La Uefa ha ufficializzato la lista dei calciatori fornita dal Napoli che possono prendere parte alle competizioni europee. Escluso Milik.

Non c’è solo Arek Milik tra gli esclusi nella lista Uefa che ha presentato il Napoli ma rispetto a quella di Serie A mancano anche Fernando Llorente e Kevin Malcuit. I due calciatori non hanno trovato spazio all’interno della lista ufficiale e quindi non saranno utilizzabili per le coppe europee. Tagliato ancora una volta Milik, che oramai è un separato in casa e se a gennaio non troverà una squadra potrebbe cominciare una battaglia legale col Napoli, deciso a far valere i proprio diritti per danno di immagine.

Ecco la lista Uefa del Napoli:

Ospina

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabian

Bakayoko

Elmas

Zielinski

Lozano

Osimhen

Mertens

Petagna

Formati in Italia

1 Meret

2 Hysaj

3 Di Lorenzo

4 Politano

Formati nel club

1 Contini

2 Insigne

3 ——

4 ——

Under 21

—-

Esclusi:

Milik

Llorente

Malcuit