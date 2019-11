Napoli, ecco i convocati: out Allan, Manolas e Ghoulam

Arrivano i convocati del Napoli in vista della sfida di domani con il Genoa. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Allan, Manolas e Ghoulam.

Per i calciatori da questa sera è scattato nuovamente il ritiro, così come voluto dal tecnico Carlo Ancelotti a cui la società con un comunicato ufficiale ha demandato ogni scelta per quanto riguarda la possibilità di far restare la squadra a Castel Volturno.

L’allenamento ed i convocati

Carlo Ancelotti non ha tenuto nessuna conferenza stampa, dato che la SSC Napoli ha imposto il silenzio. Intanto i giocatori oggi si sono allenati al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra, viene scritto sul sito della società azzurra, ha cominciato la sessione con attivazione a secco seguita da una serie di torelli su due metà campo. Successivamente esercizi finalizzati alla reattività, chiusura con lavoro tattico. Hanno lavorato a parte Allan, Manolas e Ghoulam che non prenderanno parte al match con il Genoa.

Ecco i convocati del Napoli: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

La reazione

L’assenza di Allan lascia pensare, dato che il centrocampista brasiliano è stato tra quelli che avrebbe avuto una reazione scomposta martedì sera, quando la squadra ha deciso di non rispettare il ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis. Il battibecco con Edo De Laurentiis ha fatto volare anche parole grosse, ma a quanto pare il calciatore ha ha anche inviato un messaggio distensivo al vice presidente. Il calciatore è reduce da un infortunio ma martedì sera era stato portato in panchina per la sfida di Champions. Intanto si attende ancora di capire se la società deciderà di procedere alle vie legali e far scattare una multa per i calciatori.