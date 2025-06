Napoli da urlo: c’è un dato che fa sognare i tifosi | Non è successo nemmeno con Maradona

Tanti sorrisi e un progetto importante in casa Napoli che tra pochi giorni inizierà la nuova stagione con lo scudetto sul petto.

Il debutto di Antonio Conte al Napoli, quasi un anno fa, fu amaro: sconfitta per 3‑0 a Verona nella prima giornata di Serie A. Tuttavia, questa partenza shock ha fatto da trampolino: dopo quel ko iniziale, gli azzurri hanno inanellato una lunga striscia di risultati utili, consolidandosi mano a mano nelle posizioni di vertice e ricevendo il simbolico titolo di campione d’inverno al giro di boa.

Un punto di svolta tecnico e mentale è arrivato dai confronti diretti: il Napoli è rimasto imbattuto nel doppio scontro con l’Inter, con due pari tra andata e ritorno, dimostrando solidità. La squadra, pur con attacco non tra i più prolifici del campionato, ha fatto della fase difensiva la sua arma letale.

Questa solida organizzazione collettiva ha permesso a Conte di condurre il Napoli al quarto Scudetto della sua storia, al termine di un interminabile duello con l’Inter, chiudendo con un +1 che è valso il Tricolore.

I numeri testimoniano il dominio: oltre allo Scudetto e alla difesa meno bucata, il Napoli ha messo in mostra il migliore giocatore dell’intero campionato, quel McTominay autore di ben 12 gol, ma anche una ritrovata compattezza tra società, squadra e ambiente.

Il nuovo Napoli

Il Napoli riparte da Antonio Conte, confermato alla guida con contratto fino al giugno 2027, e beneficia di un budget di mercato record, tra i 150 e i 200 milioni pronti da spendere per rafforzare la rosa. Questa scelta rappresenta una svolta: Conte ha chiaramente le chiavi del progetto, e la società ha dimostrato una solidità economica rara nel calcio italiano .

La grande ciliegina iniziale è l’arrivo di Kevin De Bruyne, ufficialmente azzurro con un contratto biennale (più opzione) a circa 10 milioni netti a stagione. Ma non è finita qui: il Napoli punta ad altri profili di spessore, sia per la difesa che per il reparto offensivo, per continuare ad essere competitivo sia in A che in Champions League.

Più del Napoli di Maradona

Mentre gran parte delle big di Serie A hanno affrontato significative rivoluzioni, il Napoli si distingue per la sua continuità. Roma, Lazio, Atalanta, Inter e Milan hanno tutte cambiato allenatore Anche la Juventus ha vissuto un’estate di profonde trasformazioni interne, con l’addio del direttore Giuntoli e l’approdo del francese Comolli.

In questo scenario di grande fermento, il Napoli prosegue invece sulla strada della stabilità. Questa coerenza strategica, basata sul mantenimento di un’ossatura solida e una visione chiara, posiziona gli Azzurri come la favorita, forse per la prima volta con un consenso così ampio che supera persino le aspettative dei tempi di Maradona, per la conquista anche del prossimo scudetto.