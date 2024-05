Napoli, Conte in pole ma Pioli è l’outsider di lusso

Per la panchina del Napoli, Conte resta la prima scelta ma Pioli potrebbe essere un’alternativa di alto livello per gli azzurri.

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è ancora alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Antonio Conte rimane il candidato principale, ma Stefano Pioli potrebbe rappresentare una scelta meno evidente ma altrettanto valida.

Obiettivo Conte per il Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, punta fortemente su Antonio Conte. Un ultimo tentativo per convincere l’ex tecnico di Inter e Tottenham verrà fatto, poiché De Laurentiis desidera dare un segnale forte alla tifoseria e rilanciare il progetto Napoli.

“Un ultimo tentativo per Conte verrà fatto, perché lo vuole De Laurentiis per dare un segnale forte alla tifoseria”, ha riportato la Gazzetta dello Sport.

L’Alternativa Pioli

Nonostante Conte rimanga in pole position, Stefano Pioli emerge come un outsider di lusso. Pioli, attualmente allenatore del Milan, è apprezzato per il suo carattere e le sue competenze tecniche. Tuttavia, il suo arrivo a Napoli dipende da due fattori chiave: la risoluzione del contratto con il Milan, in scadenza nel 2025, e la presenza di un progetto ambizioso e credibile.

“Pioli ha il carattere per gestire una situazione così complessa e le competenze tecniche per rilanciare il progetto Napoli”, ha sottolineato la Gazzetta.

Le Sfide e le Incognite

Accettare la panchina del Napoli rappresenta una missione affascinante ma piena di insidie. La società partenopea deve ancora risolvere diverse incognite e garantire un progetto solido per attrarre un tecnico del calibro di Pioli.

“Napoli è una missione affascinante per tutti, ma nasconde insidie e ancora tante incognite”, ha concluso la Gazzetta dello Sport.

La decisione finale su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli è ancora lontana. Mentre De Laurentiis continua a lavorare per portare Conte, Pioli rimane una valida alternativa che potrebbe sorprendere tifosi e addetti ai lavori.