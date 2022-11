Napoli, Champions League, oggi il sorteggio degli ottavi di finale: Possibili avversarie e dove vederlo streaming e tv

È il giorno dei sorteggi degli ottavi di Champions League. Il Napoli torna a giocare un ottavo di finale dopo tre anni.

Il Napoli torna a giocare un ottavo di finale di Champions League dopo l’ultima volta risalente alla stagione 2019/2020, quando fu eliminato per mano del Barcellona.

Quest’anno l’incrocio con i catalani non sarà possibile, data la loro retrocessione in Europa League. Per il resto, gli azzurri possono incrociare tutte le seconde degli altri gironi ad eccezione di Liverpool, Milan e Inter.

Si giocherà con andata spalmata tra il 14/15/21/22 febbraio e il ritorno tra 7/8/14/15 marzo. Poi, subito dopo, ci sarà un altro sorteggio, questa volta non solo per i quarti ma anche per la semifinale. Per gli azzurri è la quarta qualificazione al termine della prima fase su sette partecipazioni alla Champions League.

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS: LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL NAPOLI

Club Brugge

Eintracht Francoforte

Lipsia

Borussia Dortmund

PSG

SORTEGGI CHAMPIONS: ORARIO E DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING