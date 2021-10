Napoli-Bologna le formazioni ufficiali: C’è Insigne, out zilianki

Napoli-Bologna le formazioni ufficiali. Spalletti non rinuncia a Inisgne, out Zielinski, gioca Elmas. In attacco torna Lozano al fianco di Osimhen.

Il Bologna di Mihajlovic viene invece dal rocambolesco ko interno contro il Milan, terminato 4-2 in favore dei rossoneri e chiuso in 9 uomini dai felsinei a causa delle espulsioni di Soumaoro e Soriano. Il Napoli ospita il Bologna nella 10ª giornata di Serie A. I partenopei sono reduci dalla sfida che ha messo fine alla loro lunga striscia di vittorie consecutive in campionato. All’Olimpico contro i giallorossi si è infatti chiuso sullo 0-0 quello che è stato uno dei big match del nono turno di Serie A.iene invece dal rocambolesco ko interno contro il Milan, terminato 4-2 in favore dei rossoneri e chiuso in 9 uomini dai felsinei a causa delle espulsioni di Soumaoro e Soriano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti (in panchina Domenichini). BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theathe; Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Hickey; Barrow, Orsolini. All.: Mihajlovic. ARBITRO: Serra di Torino. GUARDALINEE: De Meo e Rossi. IV UOMO: Massimi. VAR: Mariani. AVAR: Lo Cicero.

Dove vedere Napoli-Bologna in tv e in streaming Napoli-Bologna, gara valida per il 10° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go.