Napoli beffato sul più bello: Nunez va dai rivali | Scucirà lo scudetto dalla maglia partenopea

Il calciomercato del Napoli si è infiammato sin da subito ma adesso è arrivata una vera e propria beffa. Niente Nunez.

All’indomani del termine della stagione 2024/2025, il Napoli di Antonio Conte si è subito messo all’opera per costruire la squadra che verrà. Non troppi stravolgimenti ma, di certo, nuovi innesti per poter rimanere competitivi in Italia così come in Europa visto che il prossimo anno ci sarà da giocare la Champions League.

Il direttore sportivo Manna, che ha compiuto un vero e proprio capolavoro lo scorso anno, vuole ripetersi anche questa estate. Nel 2024 ha messo in piedi e consegnato una rosa nelle mani di Antonio Conte, praticamente perfetta. E a dirlo sono stati ovviamente i risultati. Non a caso, il Napoli è arrivato sopra tutti.

Gli azzurri sono stati in grado di conquistare il quarto tricolore della propria storia dopo una lunghissima battaglia terminata solamente all’ultima giornata contro l’Inter. Nullo il successo dei nerazzurri a Como, perché contemporaneamente il Napoli, stava battendo il Cagliari laureandosi campione d’Italia.

Così è stato. E a Conte allora, è stata rinnovata la fiducia dallo stesso patron Aurelio De Laurentiis, che adesso vuole costruire un ciclo vincente. Un ciclo in grado di portare Napoli in alto. Anche in Europa. E i primi colpi di mercato messi a segno questa estate testimoniano la volontà dei partenopei di primeggiare.

Manna senza freni

Manna ha subito piazzato il colpo Kevin De Bruyne. Il belga, prelevato a parametro zero dopo l’esperienza pluriennale al Manchester City, vestirà la casacca del Napoli. Assieme al compagno di Nazionale Lukaku e grazie alle sue giocate, è pronto a incantare il popolo napoletano così come fatto con quello dei Citizens.

Ma non è finita qui. In attesa di liberare l’esubero Osimhen, che non fa più parte del progetto, Manna si è aggiudicato le prestazioni sportive di Marianucci (9 milioni all’Empoli) e di Lang che oramai è pronto a firmare. A un passo anche Beukema. Chi sembra definitivamente sfumato invece, è Darwin Nunez.

Salta tutto

L’allenatore pugliese è in cerca di un calciatore che possa affiancare o sostituire Big Rom, con caratteristiche fisiche e tattiche che non differiscano troppo dal belga. E la dirigenza del Napoli aveva individuato tutte queste caratteristiche in un profilo specifico: quello di Darwin Nunez.

L’attaccante del Liverpool piace e anche molto a Conte ma adesso potrebbe saltare tutto. Il Napoli sembrava vicino al suo acquisto visti i contatti già avviati. Ma adesso Manna e i suoi potrebbero essere superati dalla concorrenza. Potrebbero essere superati dai rivali di una vita: la Juventus. La Vecchia Signora vorrebbe portare a Torino l’uruguaiano. Vedremo come si evolverà la situazione.