Sky, Napoli-Atalanta, Ancelotti spiazza tutti. Fuori Insigne e Mario Rui

Carlo Ancelotti cambia ancora. Contro l’Atalanta potrebbe schierare il Napoli senza il capitano Insigne e Mario Rui

Secondo quanto riferisce Sky sport 24 Carlo Ancelotti è pronto ad esclusioni eccellenti contro l’Atalanta. Ancelotti potrebbe presentare diverse novità nell’undici titolare, con cambi in ogni reparto.

Tra i pali torna Alex Meret, lasciato invece a risposo con la SPAL. In difesa, vista l’assenza di Kevin Malcuit per infortunio (per il francese lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, ndr), a destra verrà dirottato Giovanni Di Lorenzo, che tornerà così sulla sua corsia di competenza. A sinistra, a differenza di quanto filtrato nelle scorse ore, non dovrebbe esserci Mario Rui, bensì Sebastiano Luperto, già utilizzato in passato sulla fascia dal tecnico azzurro.

Al centro della retroguardia, accanto a Kalidou Koulibaly, spazio a Nikola Maksimovic, perché Kostas Manolas avverte ancora dolore. In mediana pronto a tornare titolare Piotr Zielinski, schierato in coppia con Allan. Il grande escluso dovrebbe invece essere il capitano Lorenzo Insigne: lo spagnolo Fabian Ruiz infatti è in pole per un posto sulla fascia mancina. In attacco, sono in risalita le quotazioni di Hirving Lozano, che ha scavalcato Arkadiusz Milik ed appare ora favorito per una maglia da titolare al fianco di Dries Mertens.

Ecco la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Lozano. A seguire, il grafico della possibile disposizione in campo: