Napoli-Ascoli: formazione ufficiale, ritorna Insigne titolare

Lorenzo Insigne torna titolare nella formazione del Napoli. Il capitano azzurro viene schierato dal primo minuto in Napoli-Ascoli. Luciano Spalletti ritrova Insigne che gioca con Osimhen per la prima volta in questo per campionato.

Napoli-Ascoli formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui

NAPOLI-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING