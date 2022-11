Napoli, arriva una bella notizia per Spalleti, esultano anche i tifosi del Nord

Dal Napoli arriva una bella notizia per Spalletti che va anche contro le divisioni tra Nord e sud Italia.

L’ Italia di Roberto Mancini anzi l’ItalNapoli ha battuto1-3 l’Albania. Dopo 31 anni tornano a essere tre i titolari azzurri con la Nazionale in campo dall’inizio. Il 12 ottobre del 91, a Mosca, contro l’Urss c’erano in campo Ferrara, Crippa e De Napoli, stavolta a Tirana, nell’inutile amichevole con l’Albania, ci sono Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Nessuno dei tre ha fatto la comparsa.

E persino un ex tecnico del Napoli, quel Reja protagonista di due indimenticabili promozioni con gli azzurri. Per Meret, dopo 5 anni di convocazioni, è la prima volta in campo dal primo minuto al posto di Donnarumma: Mancini gli aveva promesso che sarebbe successo, ma Alex era certo che avrebbe difeso i pali in Austria, e non ieri sera. E invece, no. Con Di Lorenzo esterno a centrocampo in un 3-4-3 che lo porta spesso a dare sostegno anche ai difensori e Raspadori là davanti a tutti, in un duello a distanza con Broja che pure era un altro pupillo di De Laurentiis.

Dal Napoli arriva una bella notizia per Spalletti, premiato per l’ottimo lavoro svolto con gli azzurri. Una notizia che rallegra anche tutto il calcio Italiano visto che Meret, Di Lorenzo e Raspadori stanno facendo la differenza non solo nel club azzurro ma anche in nazionale.

Raspadori, in senso compiuto, riempie l’attacco dell’Italia. Forse di più. Mancini cercava i gol e soluzioni alternative a Immobile. Lo dicono i numeri e risponde il campo, giudice inesorabile e infallibile: 5 reti in 15 presenze, una ogni 141 minuti. Gli sono bastati 663 minuti. Come segnalano le relazioni statistiche della Figc, è il quarto della storia azzurra.

Meret, si sta godendo la propria rivincita a suon di prestazioni con… due maglie azzurre, prima quella del Napoli, ora quella della nazionale con la quale ha fatto il proprio esordio dal primo minuto nell’amichevole di Tirana contro l’Albania, vinta 3-1 dalla squadra di Mancini, collezionando il terzo gettone in azzurro dopo gli scampoli giocati nel 2019 contro l’Armenia e nel 2021 contro San Marino.

Di Lorenzo ormai è un veterano della nazionale, per il terzino del Napoli la festa è stata doppia: non solo il gol con l’istinto da attaccante, ma soprattutto l’annuncio – con dedica – dell’arrivo di un altro figlio. Di Lorenzo dopo il gol ha preso il pallone e se l’è messo sotto la maglietta, festeggiando il prossimo bebè. Tutta la squadra poi l’ha abbracciato.

L’Oro di Napoli sta rivitalizzando anche una nazionale che per la seconda volta consecutiva guarderà il mondiale dalla tv.