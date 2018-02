Napoli, allarme difesa: Albiol è out a destra Hysaj e Maggio con la febbre. Sarri potrebbe fare i conti con diverse assenze Al centro del reparto arretrato Chiriches-Koulibaly. Vigilia tormentata, a un giorno appena dalla partita con la Lazio.

ALLARME DIFESA, ALBIOL OUT

NAPOLI. Al di là di Mertens, ieri anche Albiol ha lavorato in disparte per qualche problema muscolare e a questo punto va considerato in forte dubbio. Raul proverà nella rifinitura, sì, ma considerando che finora non s’è mai allenato è più facile pensare a una riedizione della coppia centrale, Chiriches-Koulibaly.

HYSAJ E MAGGIO CON LA FEBBRE

Sarri, deve fare i conti con la doppia influenza di Hysaj e Maggio. Una maledizione. Un’inopportuna e problematica emergenza difesa, alla vigilia del testa a testa con il secondo attacco del campionato. La prospettiva è che entrambi possano recuperare per domani, o quantomeno uno dei due; e se proprio la situazione dovesse degenerare, beh, alla fine potrebbe toccare a Tonelli. Fermo da una vita. Il pericolo di un doppio forfait, comunque, non sembra incombente: oggi la storia sarà più chiara, termometro alla mano, ma l’idea è che Sarri, con la Lazio, potrà schierare chi tra Hysaj e Maggio sarà più in condizione dopo la lotta con il virus che sta falcidiando Napoli.