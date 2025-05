Musetti è esploso: tutto merito di un… licenziamento | Nel suo staff c’era una talpa

Il tennista italiano sta vivendo il miglior momento della carriera, ma dietro il cambiamento c’è una decisione clamorosa.

È un Lorenzo Musetti mai visto prima quello che sta infiammando la stagione tennistica 2025. Lo confermano i numeri, lo certifica il ranking ATP e lo percepiscono i tifosi: il carrarino ha raggiunto la maturità tanto attesa. Dopo lo splendido percorso agli Internazionali di Roma, chiuso in semifinale contro Carlos Alcaraz, Musetti ha conquistato l’ottava posizione della classifica mondiale. E il meglio deve ancora venire.

Nel prossimo aggiornamento ATP, in programma quando il Roland Garros sarà già iniziato, il tennista toscano salirà al settimo posto. L’ascesa è stata ufficializzata dopo il forfait di Casper Ruud a Ginevra, torneo dove il norvegese non potrà difendere i punti conquistati nel 2024. Un sorpasso matematico, che proietta Lorenzo tra i primi sette giocatori del pianeta.

Un traguardo storico: Musetti sarà solo il quarto italiano a entrare così in alto nel ranking, dopo Jannik Sinner (attualmente primo), Adriano Panatta (quarto nel 1976) e Matteo Berrettini (sesto nel 2022). Un club esclusivo, che accoglie ora un talento che sembrava essersi un po’ perso nei momenti chiave della carriera.

Ma non in questo 2025, che per Musetti e la sua famiglia è l’anno della svolta. In campo e fuori. A Roma ha giocato da leader, a Montecarlo è arrivato in finale, a Madrid in semifinale. E a Parigi, dove qualche mese fa ha conquistato una storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi, sarà testa di serie tra le prime otto: ciò significa evitare i big fino almeno ai quarti di finale.

Un anno da incorniciare

Ciò che colpisce non è solo la qualità del suo tennis, sempre elegante e spettacolare, ma soprattutto la nuova solidità mentale. Musetti appare più sereno, centrato, convinto. Non ci sono più quei black-out improvvisi che gli sono costati tante partite negli anni passati. Adesso sembra credere fino in fondo nelle sue possibilità, ed è questo che fa davvero la differenza.

Il lavoro fisico ha certamente inciso, ma è stato un altro il passaggio chiave che ha dato il via alla trasformazione. Una decisione radicale presa in silenzio e lontano dai riflettori.

La svolta (inattesa)

Come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, tutto è cambiato dopo un addio sorprendente. Alla fine del 2023, dopo mesi difficili e risultati deludenti, Musetti ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo mental coach. Una figura centrale nel suo team, ma con cui evidentemente il rapporto si era incrinato. Da quel momento, Lorenzo ha cambiato passo.

A differenza di molti atleti che devono molto ai loro preparatori mentali, Musetti ha trovato una nuova libertà. È tornato a fidarsi del suo istinto, ha preso in mano la sua carriera con una nuova autonomia. Nessun mistero, nessuna polemica, ma il gesto ha avuto l’effetto di una scossa. Quella giusta.