Morata-Como, salta tutto: per lui si prospetta un clamoroso ritorno | Sarà il bomber di scorta per lo scudetto

Morata al Como? L’affare salta all’improvviso. Sempre più vicino un ritorno clamoroso in un top club di Serie A.

Dal 1° luglio oramai, è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo. L’attuale sessione sta portando le dirigenze dei vari club a lavorare ininterrottamente per cercare di smussare le varie rose e soprattutto per rafforzarle in vista della prossima annata. E guardando in Italia, tra le varie squadre attive, troviamo il Como.

I lariani sognavano il colpo Morata che però adesso sembra essersi messo in salita. La società lombarda ha intenzione di puntare in alto e non ha assolutamente paura di confrontarsi con le big di campionato. Lo ha già dimostrato specialmente nella seconda parte dello scorso campionato di Serie A da neopromossa.

Alla guida lo scorso anno. come quello che verrà, troveremo in panchina Cesc Fabregas. Lo spagnolo continua a stupire costruendo una squadra compatta e affiatata. Il tecnico, forte del suo carisma, riesce ad attirare profili importanti e sogna un Como in grado di lottare per l’Europa. E i rinforzi estivi vogliono essere mirati.

Nel caso di Morata ad esempio, per cercare di alzare l’asticella, Fabregas lo ha contattato personalmente. Si tratta di un suo connazionale nonché vecchia conoscenza: l’intento era quello di convincerlo a unirsi alla sua rosa. C’è un ma, perché in questo momento l’attaccante è ancora legato al Milan.

Il mercato del Como

La situazione dipende però a sua volta da un incastro di mercato ancora più ampio che coinvolge il Galatasaray. In ogni caso il Como tiene d’occhio anche altri profili di livello, tra cui Bryan Cristante della Roma. Si tratta di un centrocampista d’esperienza che potrebbe portare equilibrio e spessore alla mediana.

Il mercato dei lombardi sembra non avere limiti, segnale di una progettualità molto ambiziosa. Il club lariano continua a muoversi con determinazione, rafforzando una rosa che ha già dimostrato grande potenziale. Resta da capire però, se la questione Morata si sbloccherà, perché la situazione resta alquanto complessa.

La trattativa Morata

Durante il ritiro in Austria, il Galatasaray, giocherà due amichevoli che potrebbero dare indicazioni cruciali sul futuro di Morata. La prima sarà contro l’Admira Wacker, l’altra invece, contro una squadra italiana: il Cagliari. Dopo le due gare si potrebbe avere un quadro più chiaro del futuro del calciatore.

Ma sullo sfondo c’è ancora il Milan. Il club rossonero è il proprietario del cartellino del giocatore spagnolo e magari potrebbe pensare a un clamoroso ritorno in rossonero. Il calciatore, per giunta, non dispiace affatto a mister Massimiliano Allegri, che ha già avuto modo di allenarlo in passato. Vedremo come si evolverà la situazione.