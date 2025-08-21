Mister mi dispiace ma devo fermarmi: mazzata per Allegri | Perde un uomo importante per oltre un mese
Il mister del Milan Massimiliano Allegri non potrà puntare su un giocatore importante: stop di oltre un mese per lui.
Il Milan sta vivendo una lunga estate di cambiamenti, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le delusioni recenti. Dopo stagioni altalenanti e un’annata chiusa con un solo trofeo ma tante amarezze, la società ha deciso di ripartire con basi più solide. L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina segna l’inizio di un nuovo ciclo.
La scorsa stagione ha raccontato di continui scossoni in panchina. Prima la scelta di Fonseca, capace di regalare una serata memorabile al Bernabeu contro il Real Madrid, ma senza dare continuità. I risultati altalenanti e la mancanza di identità hanno portato all’esonero del tecnico a metà anno.
A gennaio la dirigenza ha puntato su Conceicao, che sembrava l’uomo giusto per ridare entusiasmo. Con lui è arrivata la vittoria più significativa dell’anno: la Supercoppa italiana a Riyadh contro l’Inter, in rimonta. Una vittoria dal grande valore emotivo, che però non ha trovato seguito nelle settimane successive.
Col passare dei mesi, infatti, la squadra si è spenta e i limiti sono emersi con chiarezza. Il Milan è scivolato fino all’ottavo posto, fuori da ogni competizione europea. La finale di Coppa Italia persa contro il Bologna ha chiuso un cerchio amaro, alimentando il malumore dei tifosi e obbligando la società a un cambio di rotta definitivo.
La nuova strada
Da qui è nata la decisione di rivoluzionare. Igli Tare è stato scelto come nuovo direttore sportivo, mentre in panchina è tornato Allegri, che conosce bene la piazza e porta con sé l’esperienza di uno scudetto già vinto in rossonero. La dirigenza gli ha dato fiducia e risorse, con l’obiettivo di riportare stabilità e competitività.
Sul mercato, i primi colpi hanno già acceso i riflettori. L’acquisto di Jashari dal Club Brugge per 36 milioni testimonia la voglia di puntare su talento e prospettiva. Ma il colpo che ha fatto sognare i tifosi è l’arrivo di Luka Modric, che ha già esordito in Coppa Italia contro il Bari, senza dimenticare l’acquisto di Samuele Ricci, quello di De Winter e ancora Estupinan piuttosto che Athekame. Ma adesso un calciatore ha messo in difficoltà il mister.
Allegri e le nuove soluzioni da trovare
Il nuovo-vecchio allenatore del Milan dovrà immediatamente reinventarsi un nuovo schieramento perché rischia di perdere un calciatore che potrebbe riscattarsi nel corso della prossima annata e che potrebbe quindi fare la differenza nel corso delle gare. Solo il tempo però, darà risposte definitive.
Stiamo parlando di Chukwueze. Il nigeriano infatti potrebbe non essere a disposizione di Allegri per oltre un mese vista la Coppa d’Africa da disputare. Vedremo quale sarà il suo futuro e soprattutto se il Milan deciderà di puntare sul mercato per rinforzare proprio la zona di campo occupata dal nigeriano.