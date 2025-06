Missili terra aria: i tiri più forti nella storia del calcio | La maggior parte sono di giocatori di Serie A

Stilata la classifica dei tiri più forti della storia del calcio e molti dei protagonisti li abbiamo vissuti nel nostro massimo campionato.

La saggezza popolare, e un noto jingle pubblicitario, ci insegnano che “la potenza è nulla senza il controllo”. Questo principio è valido in molti ambiti della vita, ma nel calcio, sebbene il controllo sia fondamentale, la potenza può spesso fare la differenza e creare momenti decisivi.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un’evoluzione significativa nella potenza dei tiri, che sono diventati molto più veloci e letali. Una delle ragioni principali di questo fenomeno è l’alleggerimento dei palloni da calcio. Le moderne tecnologie e i materiali sintetici hanno permesso di produrre sfere sempre più leggere, garantendo una maggiore velocità di impatto.

Tornando indietro nel tempo, all’epoca di leggende come Pelé, la situazione era ben diversa. I palloni da calcio erano tradizionalmente realizzati in cuoio, un materiale che, pur resistente, aveva i suoi limiti. Un pallone in cuoio asciutto pesava circa mezzo kilo, un peso già considerevole rispetto agli standard attuali.

La vera sfida, però, emergeva in condizioni di campo bagnato. Il cuoio, assorbendo l’acqua, diventava incredibilmente pesante. Si stima che un pallone dell’epoca, se bagnato, potesse avvicinarsi al kilo. Immaginate la difficoltà per i giocatori di calciare con precisione e potenza un oggetto così pesante.

Grandi tiratori in A

La Serie A ha sempre vantato una galleria di specialisti sui calci di punizione, capaci di trasformare ogni calcio piazzato in un’occasione da gol. Tra i più iconici, spicca il compianto Siniša Mihajlović, la cui potenza e precisione erano leggendarie. Al suo fianco, nomi come Francesco Totti, Juan Sebastián Verón erano maestri nel calciare a effetto.

Andrea Pirlo, Miralem Pjanić e Alessandro Del Piero erano noti per la loro incredibile capacità di piazzare il pallone con estrema precisione piuttosto che affidarsi alla pura potenza. Le loro traiettorie, spesso a giro o a foglia morta, erano veri e propri esercizi di stile, capaci di eludere le barriere e baciare l’incrocio dei pali.

I tiri più potenti della storia, molti ex A

calcio ha regalato nel tempo veri specialisti capaci di scaricare missili in porta. Tra questi spiccano leggende come Koeman, il cui siluro da 188 km/h nella finale di Champions del 1992 contro la Sampdoria è entrato nella storia, e l’olandese Arjen Robben, che con il Real Madrid superò i 189 km/h. Non possiamo dimenticare l’Imperatore Adriano, noto per la sua devastante potenza balistica, capace di scagliare il pallone a 140 km/h, o l’iconico Roberto Carlos, il cui tiro a effetto contro la Francia nel 1997, a 137 km/h, resta leggendario. Anche Carlos Tévez, con la maglia della Juventus, mise a segno un gol contro il Genoa con un tiro che toccò i 163 km/h.

Tuttavia, il record assoluto per il tiro più potente mai registrato appartiene a Ronny Heberson. Questo centrocampista brasiliano, militando nello Sporting Lisbona, realizzò un gol incredibile con un “siluro” che raggiunse l’impressionante velocità di 221 km/h. Anche campioni come Zlatan Ibrahimović (149,7 km/h) e Cristiano Ronaldo (117,39 km/h) figurano in questa classifica di proiettili scagliati in rete.