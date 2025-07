Minacce terribili per Luca Toni: “Lo affogo io…” | Costretto a chiedere la scorta

Luca Toni, i diverbi passati e le minacce terribili ricevute. Ecco cosa è successo all’ex campione del Mondo 2006.

Durante un’intervista di qualche mese fa con lo youtuber Il Pengwin, Luca Toni ha risposto con decisione a una domanda: tra lui e Fabrizio Miccoli, si è definito il migliore. Ha ricordato che i due hanno giocato insieme, ma ha poi chiarito che, a suo parere, il confronto non regge. Parole che non sono passate inosservate e hanno acceso la miccia sui social.

Le dichiarazioni di Toni hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando reazioni accese. In particolare, sono risultate indigeste ai fan di Miccoli, che hanno subito commentato con messaggi di disappunto. Il paragone tra i due ex bomber del Palermo, per molti, non può essere liquidato così facilmente.

Luca Toni ha vissuto stagioni importanti in rosanero, segnando 51 gol in 83 presenze tra il 2003 e il 2005. In particolare, fu protagonista assoluto nella promozione in Serie A e nel primo anno nella massima serie. Il 2004 è stato l’anno d’oro per lui, con ben 27 gol segnati in dodici mesi solari.

Fabrizio Miccoli, d’altro canto, è una vera e propria icona per i tifosi del Palermo. Con 81 gol in 179 presenze, è il miglior marcatore nella storia del club siciliano. Ha indossato la maglia rosanero per sei stagioni, dal 2007 al 2013, diventando simbolo della squadra tutt’oggi amato dalla tifoseria.

Le dure parole

A infiammare ulteriormente la vicenda è stato il tono deciso della replica, ma non da Fabrizio in persona. A intervenire duramente è stato infatti suo fratello, Federico Miccoli, tramite un video su TikTok. Le sue parole sono state molto dirette, accusando Toni di aver detto una “c******a” imperdonabile.

Federico ha rincarato la dose sostenendo che suo fratello fosse “paragonabile solo a due o tre in Italia”, e definendo Toni “l’anti-calcio e l’anti-tecnica”, chiedendo persino delle scuse pubbliche. Un attacco frontale, che ha acceso la discussione tra tifosi e appassionati del calcio italiano.

Cosa è accaduto

Nel frattempo, il dibattito resta aperto: tra due giocatori così diversi, chi merita davvero il titolo di migliore? Forse, come spesso accade, sarà il cuore dei tifosi a dare l’ultima parola. Due epoche diversi e due stili di gioco differente che non permettono di rendere il paragone così semplice

Nel simpatico siparietto nominato da mozzyy69 “Terza guerra mondiale sta sparendo la musica devi scegliere chi salvare” arriva la fatidica domanda chi salvi tra Gue e Luca Toni. Ridendo il fratello di Miccoli risponde “Luca Toni lo affogo io”. La ruggine tra i due sembra dunque essere rimasta