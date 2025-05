Milan, infortunio misterioso: salta la partita per colpa di uno scherzo | Retroscena clamoroso

Tra presente e passato, spunta un aneddoto sorprendente dallo spogliatoio rossonero.

Il Milan 2025 continua a oscillare tra ambizioni europee e qualche rimpianto in campionato. Dopo un avvio di stagione promettente, la squadra di Pioli ha accusato un calo di rendimento che l’ha allontanata dalla vetta della Serie A, costringendola a fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita.

La società, però, guarda avanti. Con un mercato estivo che si preannuncia ricco di operazioni e una dirigenza che non intende più sbagliare, l’obiettivo è tornare in pianta stabile tra le grandi d’Europa. La qualificazione in Champions resta prioritaria, ma anche la costruzione di una rosa più solida e completa è in cima all’agenda.

Conceição, in discussione a fasi alterne, sembra avere ancora la fiducia del club, almeno fino a fine stagione. Il tecnico emiliano lavora per ricompattare lo spogliatoio e ritrovare l’efficacia offensiva dei tempi migliori. Intanto, la dirigenza sta valutando le conferme e gli addii: il Milan del futuro passa anche dalla gestione delle sue bandiere.

Proprio in un momento in cui si cerca di costruire nuove certezze, è impossibile non voltarsi indietro e pensare ai tempi d’oro. Quegli anni ’90 che hanno reso grande il Milan in Italia e nel mondo, popolati da campioni e da storie rimaste impresse nei cuori dei tifosi. Alcune gloriose, altre… decisamente bizzarre.

Quando lo spogliatoio era un’altra cosa

Filippo Galli, storico difensore del Milan di Sacchi e Capello, è tornato a raccontare quegli anni con un sorriso amaro e divertito. Intervistato da Centrocampo S, ha aperto un cassetto della memoria e riportato alla luce un episodio che ai tempi fu tenuto ben nascosto.

“Ricordo quando facemmo uno scherzo a Marco Simone – ha detto Galli – infilando uno stuzzicadenti nella poltrona. Lui si ferì al muscolo e fu costretto a saltare la partita successiva”. L’attaccante all’epoca diede un’altra versione: “Raccontò di essersi fatto male nella vasca da bagno – prosegue Galli – ma in realtà è stato uno scherzo stupido nostro, da evitare ovviamente”.

Un aneddoto (da non imitare)

L’episodio, finora inedito, offre uno spaccato di uno spogliatoio pieno di personalità forti e goliardia, ma che talvolta andava oltre i limiti. Anche nei gruppi più vincenti, l’equilibrio tra scherzo e professionalità può rompersi. E le conseguenze – come in questo caso – possono finire per pesare in campo.

Oggi, tra VAR, social e attenzione mediatica continua, difficilmente certi episodi potrebbero passare inosservati. Ma quel Milan, con tutte le sue stranezze, resta ancora nel cuore dei tifosi. E anche certe storie, seppur bizzarre, fanno parte della leggenda rossonera.