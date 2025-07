“Mi è stato trovato uno sgradito ospite”, l’ex bomber azzurro dà la terribile notizia | Commozione a non finire

Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti e che fa riflettere sulla crudeltà della vita, anche verso chi ha avuto tanto.

Anche i calciatori, nonostante l’apparente invulnerabilità fisica dovuta all’allenamento costante e allo stile di vita controllato, non sono immuni dalle malattie gravi. Tumori, patologie cardiache, malattie neurodegenerative o autoimmuni hanno colpito, nel corso degli anni, numerosi protagonisti del mondo del calcio, dimostrando come la salute non risparmi nessuno, nemmeno gli atleti più in forma.

Diversi casi hanno lasciato un segno profondo. Gianluca Vialli ha combattuto con coraggio contro un tumore al pancreas, così come Sinisa Mihajlovic ha affrontato una lunga battaglia contro la leucemia. Entrambi hanno scelto di raccontare pubblicamente la loro malattia, diventando simboli di forza e dignità. Anche tra gli ex calciatori sono emersi casi di SLA, come quello di Stefano Borgonovo, che ha acceso i riflettori su una malattia ancora poco conosciuta.

Le gravi patologie non colpiscono solo alla fine della carriera, ma talvolta arrivano nel pieno dell’attività agonistica, costringendo gli atleti a fermarsi o addirittura a ritirarsi. Casi emblematici sono quelli di Éric Abidal e Francesco Acerbi, che hanno affrontato un tumore durante la carriera e sono riusciti a tornare in campo, diventando simboli di speranza.

Questi episodi ricordano come il calcio, pur nella sua dimensione spettacolare, resti profondamente umano. La malattia non fa distinzioni tra fama o status, e spesso sono proprio i calciatori, con la loro visibilità, a diventare portavoce di messaggi di coraggio, prevenzione e solidarietà.

Affronta la sfida più dura

Con un messaggio toccante pubblicato su Instagram, Igor Protti ha reso pubblica la sua battaglia contro una malattia. L’ex attaccante, bandiera del Livorno e del Bari, ma con trascorsi anche alla Lazio e al Napoli nella stagione 1997/98, ha raccontato di aver scoperto «uno sgraditissimo ospite» poco più di un mese fa. Protti ha già affrontato un primo intervento chirurgico e si prepara ora ad avviare un ciclo di cure nella speranza di poter essere nuovamente operato nei prossimi mesi.

«È una partita durissima – scrive – so bene che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre». Protti ha voluto sottolineare quanto sia importante per lui il supporto della sua famiglia, che anche se non sempre fisicamente presente, gli è vicina in modo profondo e costante. Parole che rispecchiano lo spirito combattivo che lo ha sempre contraddistinto in campo.

Una comunità al suo fianco

L’ex bomber livornese ha anche ricordato il legame speciale con i tifosi: «Come quando ero in campo, oggi sento la vicinanza di tanti amici e di tutte le persone che mi hanno voluto bene». Protti si è detto grato per l’affetto ricevuto e ha ringraziato pubblicamente lo staff medico che lo sta seguendo, fiducioso nel percorso terapeutico che lo attende.

Un pensiero per chi lo sta contattando in queste ore: «Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti. Vi mando un forte ed enorme abbraccio». Un messaggio autentico, coraggioso e carico di umanità, che ha già raccolto l’abbraccio di tutto il mondo del calcio.